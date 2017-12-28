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Tümamiralin kaçırılması davasında savcı mütalaasını verdi

    Ümit TÜRK / İSTANBUL, () 15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin 6'sı tutuklu 1'i tutuksuz, 2'si firari 9 eski subay hakkında açılan davada savcı, 7 sanığın, "Anayasal...

Tümamiralin kaçırılması davasında savcı mütalaasını verdi

 

 

Ümit TÜRK / İSTANBUL, () 15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin 6'sı tutuklu 1'i tutuksuz, 2'si firari 9 eski subay hakkında açılan davada savcı, 7 sanığın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı 7 sanığın ayrıca, Tümamiral Mesut Özel'e yönelik eylemlerinden dolayı, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan ayrı ayrı 6 yıldan 21 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. 
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada tutuklu sanıklar eski Kurmay Binbaşı Cüneyt Aydoğan, eski Üsteğmen İbrahim Halil Tekatlı, eski Üsteğmen İsa Demirbilek, eski Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün, eski Kurmay Binbaşı Zafer Gümüş, eski Üsteğmen Orhan Arı ile tutuksuz sanık eski Yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran hazır bulundu. Davada mağdur-müdahil olan eski Tümamiral Mesut Özel'i ise avukatı temsil etti. Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ile Milli Savunma Bakanlığı adına da avukatları katıldı. 

SAVCI, 7 SANIĞA 1'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 21'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP ETTİ
Duruşma savcısı Aydın Boztaş esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, 7 sanık hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı 7 sanığın ayrıca, Tümamiral Mesut Özel'e yönelik eylemlerinden dolayı, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan ayrı ayrı 6 yıldan 21 yıla kadar  hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. 

FİRARİ 2 SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASI TALEP EDİLDİ 
Mütalaada firari sanıklar Mustafa Köroğlu ile Uğur Yıldız'ın dosyasının ise ayrılması talep edildi. Mahkeme sanıklar ve avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını yapmaları üzere duruşmayı erteledi. Mütalaada Mesut Özel'in kaçırılmasında kullanılan ve sanıklardan İsa Demirbilek'e ait araca ise 'Suçta kullanıldığı' gerekçesiyle el konulmasına karar verilmesini talep etti.  

OLAYIN GEÇMİŞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında sanıklar Mustafa Köroğlu, İbrahim Halil Tekatlı, İsa Demirbilek ve Semih Barbaros Üstün'ün üzerlerindeki silahlarla müşteki Mesut Özel'i cebir ve şiddet kullanarak konutundan aldıkları, rütbesini söktükleri, ellerini kelepçeledikleri ve ağzını bantlayarak Maltepe Askeri Cezaevi'ne götürdükleri belirtildi. Diğer sanıklar Zafer Gümüş, Murat Cansaran ve Orhan Arı'nın da müştekiyi zorla cezaevine kapattıkları kaydedildi. Deniz Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanı olan sanıklar Uğur Yıldız ve Deniz Harp Okulu Akdeniz Öğrenci Tabur Komutanı olan sanık Cüneyt Aydoğan'ın ise Tümamiral Mesut Özel'in derdest edilerek 1. Ordu Komutanlığı 2. Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevine kapatılması görevini planladıkları ve organize ettikleri anlatıldı. 


 

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