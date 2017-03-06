Tümamiral Metin Özel'in kaçırılmasına ilişkin 9 subayın yargılanmasına başlandı (2)

Ümit TÜRK/İSTANBUL, () 15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'i konutundan alarak Maltepe Askeri Cezaevi'ne kapattıkları iddiasıyla 5'i tutuklu 2'si firari 9 subay hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis İstemiyle açılan davanın ilk duruşması başladı. Tutuklu sanık Deniz Kurmay Binbaşı Cüneyt Aydoğan savunma yaptı.

"TERÖR SALDIRISI ALARMI OLDUĞUNU ZANNETTİM"

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada 5 tutuklu sanık ile 2 tutuksuz sanık hazır bulundu. Müşteki Emekli Tümamiral Mesut Özel de avukatıyla birlikte duruşmaya katıldı.

Duruşmada ilk olarak tutuklu sanık Deniz Kurmay Binbaşı Cüneyt Aydoğan savunma yaptı. 15 Temmuz günü Heybeli Ada'daki Deniz Harp Okulu'nda nöbetçi subay olarak görev yaptığını belirten Aydoğan, "O gün Deniz Lisesi'nden mezun olan 167 öğrenci komutanlığa geldi. Onların işlemlerini yaptım. Saat 21.00 sıralarında da bu öğrencileri izne çıkarttım. Saat 21.40'da internetteki haberlerden sıkıyönetim olduğunu öğrendim, ancak terör saldırısı alarmı olduğunu zannettim" dedi. Daha sonra haber merkezinden arandığını ve sıkıyönetim mesajı yayınlandığını öğrenince Personel Şube Müdürü Kurmay Binbaşı (firari sanık) Mustafa Köroğlu ile görüştüğünü, Köroğlu'nun da gelişmeleri takip etmesi için komutanı (Mesut Özel) karargaha götüreceğini, bu durumu komutana kendisinin telefonla söylemesini istediğini, kendisinin de komutanı arayıp sıkıyönetim mesajının yayınlandığını ve Köroğlu'nun sizi alıp karargaha götüreceğini söylediğini anlattı.

FİRARİ SANIĞI SUÇLADI

Cüneyt Aydoğan, saat 22.15'te haber merkezine giderek sıkıyönetim mesajını gördüğünü ancak mesajın 25-30 sayfadan oluştuğunu görünce sıkıyönetim değil, darbe olduğunu anladığını, bu durumu bildirmek için her iki komutanı da aradığını ancak ulaşamadığını söyledi. Aydoğan, birliğin emniyetini almak için devriye attığını, bu sırada Koramiral Adnan Özbal'ın kendisini aradığını ve Mesut Özel'e ulaşamadığını, ayrıca dışarıdan gelen mesajlara itibar etmemelerini, kendisinin verdiği sözlü emirleri dikkate almalarını emrettiğini söyledi. Aydoğan, daha sonra lojmana giderek Özel'in eşi Gamze Özel ile görüştüğünü, eşinin Maltepe Askeri Cezaevi'ne götürüldüğünü söylemesi üzerine güvenlik kameralarını incelediğini, burada Mesut Özel'in firari sanık Mustafa Köroğlu refakatinde usulüne uygun bir şekilde araca bindiğini gördüğünü belirtti. Aydoğan, görüntüleri izledikten sonra firari sanık Mustafa Köroğlu'nun oyununa geldiğini ifade ederek, kaçırılma olayının Köroğlu tarafından organize edildiğini o an anladığını ileri sürdü.

"BUNU BANA İLK SEN SÖYLEDİN. SEN DE ŞÜPHELİSİN"

Aydoğan yaşanan olaylardan sonra, Yarbay Ahmet Çakınberk'in yanına gelerek, komutan Mesut Özel'in talimatı doğrultusunda görevini bırakmasını söylediğini ancak bu talimatı komutandan duymak istediğini söylemesi üzerine Mesut Özel'in telefonda kendisine, "Bunu ilk sen bana söyledin. Bu nedenle sen de şüphelisin. Talimatları dinle. Görevini bırak" dediğini kendisinin de görevi bıraktığını ve bir gün sonra gelen polisler tarafından da gözaltına alındığını söyledi.

"FETÖ'CÜ DEĞİLİM. FETÖ'CÜ İKİ ÖĞRENCİNİN ATILMASINA ONAY VERDİM"

Aydoğana savunmasında FETÖ'cü olmadığını, Bylock programını kullanmadığını, eşiyle birlikte modern bir cumhuriyet ailesi olduğunu belirterek, FETÖ'cü oldukları iddiasıyla haklarında soruşturma açılan 2 askeri lise öğrencisinin atılması konusunda 2015 yılında komutanlığa görüş bildirdiğini ve 2 öğrencinin de okuldan atıldığını söyledi. Cüneyt Aydoğan, "Suçlu değilim. Eğer darbe başarılı olsaydı ilk tutuklayacakları kişi ben olurdum. Suçlu olanlar kaçtı" diye konuştu.

MAHKEME BAŞKANI: SIKIYÖNETİM BİR MESAJ ÜZERİNE ALINMAZ

Savunmasının ardından mahkeme başkanı İbrahim Lorasdağı, "Sıkıyönetim Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulunun toplanması üzerine alınır. Bir mesaj üzerine alınmaz. Siz bunu bilmiyor muydunuz?" sorusuna Aydoğan, "15 Temmuz öncesi yaşanan terör olayları nedeniyle terör tehdidinin yüksek olması nedeniyle sıkıyönetim ilan edildiğini düşündüm" dedi. Mahkeme başkanı Lorasdağı bu kez, "Ortada terör tehdidi yoktu. Ayrıca böyle bir tehdit olsa önce polis, sonra jandarma, sonra valilik isterse asker devreye girer. Sizin böyle bir muharip göreviniz mi vardı?" diye sordu. Aydoğan da, "Bizim sadece seferberlikte böyle bir görevimiz var. Bunun dışında görevimiz yok" diye konuştu.

Duruşmaya öğlen arası verildi.

