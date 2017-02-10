Tüm Bel-Sen'den KHK ile işten çıkarmalara tepki

Ahmet ÜN / DİYARBAKIR, () - TÜM Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) Diyarbakir Şube Sekreteri Abbas Aslan, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) kapsamında belediyelerden işten çıkırılmalara tepki gösterdi. Aslan ihraç, açığa alınma ve sürgünlerin ne hukukla, ne de vicdanla açıklanamayacağını söyledi.

Diyarbakır"da, başkanları tutuklandıktan sonra kayyum atanan Belediyelerden KHK kapsamında işten çıkarılanlarla ilgili Tüm Bel-Sen Diyarbakır Şubesinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Tüm Bel-Sen Diyarbakır Şube Sekreteri Abbas Aslan, şu ana kadar Tüm Bel-Sen üyesi yüzlerce kişinin açığa alındığını belirterek,bunun devam edeceğini süreceğini söyledi. Aslan, darbe ile hiçbir ilgisi olmayanların çeşitli senaryolarla işten atıldığını ve tutuklandığını, bunların da olağan hayatın bir parçasıymış gibi önlerine konulmak istendiğini belirtti.

'HESABINI HUKUK YOLUYLA SORACAĞIZ'

Tüm Bel-Sen Şube sekreteri Abbas Aslan, KESK ve bağlı sendikalarının tüm yönetici ve üyelerine yönelik cadı avı başlatıldığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Konfederasyonumuz ve bağlı sendikaların onbinlerce üyesi ihraç edilmiş. Bu haksız ve hukuksuz uygulamalarınızın hebasını hukuk yolu ile mutlaka soracağız. Bunla birlikte şubemizde 677 nolu KHK ile tüm hukuk normları çiğnenerek 112 üyemiz ihraç edilmiştir, 100'den fazla sözleşmeli üyemizin sözleşmesi fesedilmiştir. Bu ihraçlar, açığa almalar ve sürgünleri ne hukukla ne vicdanla açıklayabilirsiniz."

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