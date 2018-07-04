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Tüllüşah, tohumundan üretilmeye çalışılacak

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, türü tehlike altındaki endemik bitki 'tüllüşah'ın tohumla çoğaltılıp yetiştirilmesi için çalışma başlatıldı. Kuşadası Belediye Meclisi, bu kapsamda, kırsal Yaylaköy Mahallesi'nde bulunan 1000 metrekarelik...

Tüllüşah, tohumundan üretilmeye çalışılacak
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, türü tehlike altındaki endemik bitki 'tüllüşah'ın tohumla çoğaltılıp yetiştirilmesi için çalışma başlatıldı. Kuşadası Belediye Meclisi, bu kapsamda, kırsal Yaylaköy Mahallesi'nde bulunan 1000 metrekarelik bir alanın 'Tüllüşah Bitkisi Deneme Parseli' olarak kullanılması amacıyla tahsisine karar verdi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Tür Koruma Eylem Planı' kapsamına alınan 16 türden biri olan Kuşadası'nın endemik bitkisi 'tüllüşah'ın tohumla üretimi için harekete geçildi. Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı başkanlığında Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda yapılan Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nda tüllüşahın tohumdan üretimi için deneme yapılmak üzere Yaylaköy Mahallesi'nde bulunan 1000 metrekarelik bir alanın 'Tüllüşah Bitkisi Deneme Parseli' olarak kullanılması amacıyla tahsis edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
Çalışmaların Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4'üncü Bölge Müdürlüğü ve Belediye iş birliği ile yürütüleceğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı, "Tüllüşah tohum ile üretilebilir mi, bu denenecek. Proje ortak yürütülecek. Tüllüşah veya diğer ismiyle Aydın gaşağı'nın doğada tohumla üreme potansiyelinin, doğal düşmanlarının, türün üreme başarısı ve yayılışı üzerine etkilerinin deney düzenekleriyle belirlenmesi için deneme parseli ayırdık. Çalışmalar olumlu sonuç verirse nesli tükenme tehlikesi altındaki bu endemik tür korunmuş olacak" dedi.

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