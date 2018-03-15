Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'de savaş uçağı düştü
ABD'de savaş uçağı düştü
İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'da
Kumpas mağduru kadın pilot ölmese...
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
PİYASA - ABD gelişmeleri sonrasında euro 4.80 lirayı aştı
Euro 4.80 lirayı aşarak tarihi...

TÜKODER: Devlet, tüketicilerin üstündeki en büyük kambur

TÜKETİCİYİ Koruma Derneği İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan, tüketicilerin haklarının gasp edildiğini öne sürerek, her gün yeni yükümlülükleri sırtlanmak zorunda bırakılan tüketicilerin üzerindeki en büyük kamburun devlet olduğunu...

TÜKODER: Devlet, tüketicilerin üstündeki en büyük kambur
TÜKETİCİYİ Koruma Derneği İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan, tüketicilerin haklarının gasp edildiğini öne sürerek, her gün yeni yükümlülükleri sırtlanmak zorunda bırakılan tüketicilerin üzerindeki en büyük kamburun devlet olduğunu belirtti.
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan, 15 Mart Dünya Tüketici Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler tarafından dünyaya açıklanan Evrensel Tüketici Hakları'nın kabul edilişinden bu yana 32 yıl ve Türkiye'de 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ise 23 yıl geçtiğini hatırlatan Uçan, bu süre zarfında dünya ülkelerinin tüketicilerin haklarını her geçen gün daha ileriye taşırken Türkiye'de ise tüketici hakları konusunda istenilen aşamanın kaydedilemediğini belirtti. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) son açıklamalarına göre Türkiye'de açlık sınırının 1615 TL, yoksulluk sınırının 5 bin 262 TL, asgari ücretin ise 1603 TL olduğunu ifade eden Cevdet Uçan şöyle konuştu:
"Buna göre Türkiye'de asgari ücretle çalışan herkes açlık sınırının altında yaşamaktadır. Tüketiciler bu şartlar altında ekonomik açıdan zor durumdadır. Tüketiciler bu yoklukta, bir de vergi, zam, pahallılık sarmalına sokularak adeta ölüme hapsedilmektedir. En ucuz eti sattığı söylenilen Et ve Süt Kurumu'nda en düşük et fiyatı, kıyma 28.75 TL olup tüketicinin et yemesi bir hayaldir. Gıda fiyatları her geçen gün artmakta ama enflasyon şemsiye, tenis topu, samuray kılıcı gibi ürünler üzerinden hesaplanarak düşük tutulmaktadır. Esasen gerçek enflasyon açıklananın katbekat üzerinde seyretmektedir. Elektrikte kayıp kaçak bedellerinin dürüst tüketicilerden alınması devlet eliyle yasallaştırılmış, devlet tüketiciyi değil sermaye sahiplerini, enerji dağıtım şirketlerini korumuştur. Vatandaşın faturalarına yansıtılan kayıp kaçak bedelinin hangi miktarda olduğunun apaçık denetlenebilmesi ve hangi hizmetin karşılığında ne bedel ödediğini bilmesi gerekliliği karşısında hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından olan şeffaflık ilkesi gereği alınan bu kayıp kaçak bedeli ve diğer fatura bileşenleri tüketici hukukuna göre haksız şarttır ve tüketicilere iadesi gerekecektir."
Vatandaşlardan geçemediği köprü, otoyol ve tünelin parasının tahsil edildiğini dile getiren Uçan, "Siz geçseniz de geçmeseniz de bu yolların ücretleri sizlerin ödediği vergilerden alınmaktadır. Sağlığın en büyük düşmanı olduğu belirtilen nişasta bazlı şeker ve fruktozla üretilen ürünler artırılmakta, özellikle çocuklarımızın yediği çikolata, bisküvi, şeker ve tatlılarda bunlar kullanılarak kanser, diyabet ve obezite riskleri arttırılmaktadır. Devlet şeker fabrikalarını kapatarak ve özelleştirme adı altında gözü doymayan sermayedarlara devrederek halkın sağlığıyla oynanmasına göz yummaktadır" dedi.
"DEVLET TÜKETİCİNİN EN BÜYÜK KAMBURU"
İzmir'de İZBAN ulaşım ücret tarifesi ve uygulamaları sonucu tüketicilerin mağdur edildiğini de savunan Başkan Uçan, ulaşım hakkının tüketici aleyhine dengesizlik oluşturacak şekilde kısıtlandığını ileri sürdü. Sadece yeni vergiler çıkarmak ve vergi oranlarını yükseltmek ile bütçe açığının kapatılamayacağını dile getiren Uçan, "Devlet şu an tüketicilerin üstünde en büyük kamburdur. Devletin yükü masum, mazlum, mağdur tüketiciye yüklenmiştir. Tüketicilerin hakları gasp edilmekte hem de her gün yeni yükümlülükleri sırtlanmak zorunda bırakılmaktadır. Vergi, zam, pahallılık sarmalındaki tüketici vergileriyle ne yapıldığını bilmek istiyor. Bütçe açığını kapatmak ve devletin gelirlerini arttırmak isteniyorsa bunun yolu yatırım yapmak, fabrikalar kapatılacağına var olanların yanına yenilerini açmak tarım ve hayvancılığı teşvik ederek yeniden diriltmek istihdam sorununu halletmekten geçer. Bir an önce bu konularda adımlar atılmalıdır. TÜKODER tüketici haklarının korunması konusunda mücadelesini sürdürecektir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314