Tuğgeneral Tokel'den Yüksekova esnafına ziyaret

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), () - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 3'üncü Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Yüksekova'da esnafı ziyaret edip caddedeki vatandaşlarla sohbet etti.

Yüksekova 3'üncü Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurtoğlu, Karnizon Komutanı Piyade Kıdemlı Albay Dündar Şahin Güngör, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Çağrı Şentürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ile birlikte esnaf ziyareti yaptı. Cengiz Topel Caddesi üzerindeki iş yerlerine giren ve çay içip sohbet eden Tuğgeneral Tokel'i karşısında gören esnaf memnuniyetlerini dile getirdi. Tuğgeneral Tokel ve beraberindekiler vatandaşlarla sohbet edip sıkıntılarını dinledi.

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