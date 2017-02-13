Tuğgeneral Tokel'den Şemdinli esnafına ziyaret

Azer DEMİR / ŞEMDİNLİ(Hakkari), () - HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'ndeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Şemdinli İlçesi'nde esnafı ziyaret etti.

Şemdinli İlçesi'ne gelen Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, önce Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ardından Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ahmet Demirel, İlçe Emniyet Müdürü Atakan Coşku ile birlikte Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan esnafı gezdi. Tuğgeneral Tokel, Tuğgeneral Baykal ve beraberindeki heyet, esnafla oturup sohbet edip çay içti. Tuğgeneral Tokel'i karşısında gören ilçe esnafı ve vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.



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