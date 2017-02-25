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Tuğba Özay, Bodrum'da klip çekiminde yazı yaşadı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum ilçesine bir klip çekimine katılmak için gelen manken ve şarkıcı Tuğba Özay, hava sıcaklığını fırsat bilerek ahşap yat üzerinde bol bol poz verdi. Belçika'da yaşayan Türk şarkıcı...

Tuğba Özay, Bodrum'da klip çekiminde yazı yaşadı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum ilçesine bir klip çekimine katılmak için gelen manken ve şarkıcı Tuğba Özay, hava sıcaklığını fırsat bilerek ahşap yat üzerinde bol bol poz verdi.
Belçika'da yaşayan Türk şarkıcı Hakan Duman'ın Bodrum'da çekilen 'Biz Ayrılamayız' isimli şarkısının klibinde manken ve şarkıcı Tuğba Özay rol aldı. Bodrum guleti ile denize açılarak koylarda çekilen klipte Tuğba Özay kıvrak dansları ile yer aldı. Bodrum'un çeşitli koy ve mahallelerinde çekilen ve üç günde 38 saatlik bir çalışma ile yapılan klip çekimleri renkli görüntülere sahne oldu.
Tarihi Bodrum çarşısı, Akyarlar Deniz Feneri, Ortakent-Yahşi Camel Beach'te çekimler yapıldı. Yaklaşık 25 kişilik ekibin yer aldığı çekimlerde havadan görüntü için drone kullanıldı. Çekimler sırasında Tuğba Özay'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Özay 39'uncu yaşını Bodrum'da kutladı.
Klip çekimlerinin yanı sıra ahşap yat üzerinden bol bol Bodrum Kalesi manzaralı hatıra fotoğrafı çektiren Tuğba Özay, "Bodrum'un kışı da yazı da çok güzel. Özellikle bu aylarda Bodrum'un muhteşem bir doğası var. Klipte bol bol Bodrum'u anlatan görüntülere yer verdik, izleyenler Bodrum'un farklı güzelliklerini görecek ve eminim çok beğenecek. Havalar çok güzeldi kış ortasında adeta yazı yaşadık" dedi.

FOTOĞRAFLI

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