Tuğba Ekinci'den şehit ailelerine özel gala

İSTANBUL, ()-Sanatçı Tuğba Ekinci yaklaşık 1 yıldır hazırlıklarını sürdürdüğü yeni çalışması "Türkiye'nin Aslanları" şarkısının video klibini 18 Mart'ta Afrin'e giren Türk Askerlerine armağan etti.

Çalışmasını 1 ay önce tamamlayan ünlü sarkıcı, Mehmetçiğin Afrin'e girmesini beklediği için bu tarihi seçtiğini açıkladı.

Ekinci, yaptığı açıklamada " Tüm askeri birliklerde marş olan Türkiye'nin Aslanları adlı çalışmamızın video klibi için hazırlanan gereken izinleri ve yasal işlemleri 1 ay önce tamamlamıştık. Ancak biz Mehmetçiğin Afrin'e girmesini bekledik. Ne mutlu ki askerlerimiz için böyle bir çalışma yapabildim, umarım bu şarkım onlara bir moral olur" dedi.

ÖZEL İZİNLİ 'TÜRKİYE'NİN ASLANLARI' KLİBİ

DMC etiketiyle tüm müzik platformlarında 20 Mart tarihinde yer alan sözu ve müziği anonim olan sarkının aranjesi Suat Aydogan tarafından yapıldı. Video klipteki görüntüler ise Genel Kurmay Başkanlıgı tarafından verilen özel bir izinle kullanıldı.

21 Nisan 2018 saat 19.30'da Beşiktaş Akatlar Kultür Merkezi'nde bu özel izinli video klibin ve albümün galasını yapacak olan şarkıcı, tüm geliri Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne bağışlayacak.

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