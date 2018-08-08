Tüfekçi: Türkiye'nin köşeye sıkışmış bir durumu yok 

Enver ALAS - İSTANBUL, - SAVUNMA Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, ABD ile yaşanan siyasi krizin ardından MİLGEM ve ATAK helikopterlerinin ihracatına yönelik ABD'nin kısıtlamaları olup olmadığıyla ilgili, "Kısıtlamalar konusunda alternatiflerimiz var. Bu anlamda Türkiye'nin savunma sanayiinde köşeye sıkışmış bir durumu yok" dedi.

Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) tarafından ilk kez 13 -15 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı SAHA EXPO 2018'in tanıtımı İstanbul'da yapıldı. Savunma, havacılık, denizcilik, uzay endüstrisi üreticileri ile tedarikçilerinin buluşturacak olan SAHA EXPO'nun tanıtım toplantısına, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, SAHA İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı ve İnsansız Hava Araçları üreticisi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İstanbul Sanayi Odası(İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran ile SAHA İstanbul'un yönetim kurulu üyeleri katıldı. Katılımcılar, yerli ve milli savunma sanayiini desteklemek adına bu yıl ilki düzenlenecek olan fuarın hedefleri ve özellikleri hakkında bilgiler verdi. Konuşmalarından ardından basın mensuplarının soruları da yanıtlandı.

"KISITLAMALAR KONUSUNDA ALTERNATİFLERİMİZ VAR"

Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi'ye, ABD ile yaşanan siyasi gerilimden dolayı Türkiye'nin ATAK T129 helikopterleri ve MİLGEM'in ihracatı konusunda bir sıkıntı veya kısıtlama olup olmadığı sorusu yöneltildi. Tüfekçi, "Savunma sanayimizin başlangıcı ASELSAN'ın Türkiye'ye karşı yapılan büyük bir ambargonun kurulmasıyla hayat buldu. Bunun için bu tür kısıtlamalar bizi hiçbir zaman yıldırmaz hatta daha da kamçılayarak gelişmemize vesile olur. Kısıtlamalar konusunda alternatiflerimiz var. Hem Milgem'de hem ATAK'ta. Bu anlamda da Türkiye'nin savunma sanayiinde köşeye sıkışmış bir durumu yok" dedi.

HALUK BAYRAKTAR'DAN "AKINCI PROJESİ" AÇIKLAMASI

Akıncı projesinde kapsamında üretilecek motorların yerli olup olmayacağıyla ilgili bir soruya ise SAHA İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı ve İnsansız Hava Araçları(İHA) üreticisi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yanıt verdi. Akıncı projesinin yerli İHA'da TB2'den sonra kendi klasmanında en ileri teknolojik düzeye sahip radar sistemleri, elektronik koduyla bir platform olduğunu vurgulayan Bayraktar, "TAİ tarafından geliştirilen motoru tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen turbo dizel bir motordur. Bu motorun geliştirilmesi için çalışıyoruz" diye konuştu.

"DÖVİZ KURLARINDAKİ ARTIŞIN SAVUNMA SANAYİİ SEKTÖRÜNE YANSIMASI"

Döviz kurlarında yaşanan artışların savunma sanayiine nasıl yansıdığı ve savunma sanayi üretiminde bulunan firmalara yönelik de bu konuda ne gibi mesajlar vermek istediğine yönelik bir soru üzerine de Haluk Bayraktar, şunları söyledi:

"Baykar olarak, biz bu işlere girdiğimizde bir aile girişimiydik, KOBİ ölçeğinde bir firmaydık. Ülkemizde yıllarca mücadeleler verdik. Özdemir Bey bizzat kendi dairesini sattı ve bu işe yatırdı. Savunma sanayiinin kendine ait dinamikleri var. Bu alanda başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapmaya, fedakarca odaklanmış adeta bir milli seferberlik gibi bu işe bakan girişimciler istiyor. Bu, ticari kaygıyla yol alabileceğimiz bir alan değil. Bu işin heyecanını duyan, geliştirdiği teknolojiyle, sistemlerle, bunu kendi askeri, polisiyle devletiyle gurur duyacak, sahada ülkenin güvenliğine sağladığı katkıyla şeref duyacak bir anlayış ve kültür gerektiriyor. Buna adanmışlık gerektiriyor. Biz bu işlere girdiğimizde Türkiye İsrail'den İHA satın alıyordu. Şu an, İsrail'den satın alınan Heron'lardan çok daha üstün; bugün Zeytindalı'nda milli hava araçları görev yaptı. Biz kendimiz bunu yaptığında hem onunla ilgili her türlü riski alabiliyoruz, hem de maliyet olarak yurt dışına bunun 5 katı gibi bir bedeli ödeyerek stratejik anlamda bağımlı olmak yerine kendi insanımıza, girişimcimize güvenerek böyle bir başarı hikayesi ortaya koyduk. Bizim bir hedefimiz var; savunma alanında bağımsızlığımızın devam ettirilerek, güçlü bir şekilde artırılmasıdır."

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