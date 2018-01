TÜBİTAK projesi adı altında öğrencilere ankette dini sorular soruldu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir lisede, TÜBİTAK araştırma projesi olduğu belirtilen, 'Günlük hayatta dini değerleri anlamlandırma ve öğrencilerin İslam dinine bakışı' isimli projede kullanılmak için uygulanan anket çalışması eleştiri topladı. Öğrencilere, 'İslam ülkelerine liderlik yapacak bir halifenin olması gerekli midir?', 'Evleneceğiniz kişi sizinle aynı mezhepten olmalı mıdır?', 'Dini cemaatler olmalı mıdır?', 'Din seçiminde kişi özgür olmalı mıdır?' soruları yöneltildi. Eğitim İş Manisa Şubesi, ankete tepki gösterirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından anketi başlatan öğretmenler hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

Turgutlu ilçesindeki Halil Kale Fen Lisesi'nde TÜBİTAK projesi için olduğu belirtilen bir projede kullanılmak üzere öğrencilere sorulan sorular, tepki çekti. 'Günlük hayatta dini değerleri anlamlandırma ve öğrencilerin İslam dinine bakışı' isimli proje çalışması kapsamında hazırlanan iki ankette, öğrencilere, yöneltilen sorulara katılıp katılmadığı da soruldu. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de olurunun alındığı anket çalışmasında sorulan sorular, Eğitim İş Manisa Şubesi'nin tepkisini çekti. Turgutlu'da 4 lisede öğrencilere bu soruların yöneltildiği öğrenilirken, beşinci lisede durumdan haberdar olan Manisa Eğitim İş Şubesi Başkanı Cem Ok, anketi durdurmak için harekete geçti. Gelen tepkiler üzerine, bazı öğretmenler tarafından yapıldığı belirtilen anket çalışması durduruldu.

Öğrencilere sorulan dini sorular arasında 'Evleneceğiniz kişi sizinle aynı dinden olmalı mıdır?', 'Dini cemaatler olmalı mıdır?', 'Giyim kuşam biçimi dinde esas alınmalı mıdır?', 'Kız ya da erkek kardeşinizin başka din veya mezhepten biriyle evlenmesini onaylar mısınız?' soruları yer aldı. Ayrıca ikinci ankette öğrencilere yöneltilen bazı sorulara katılıp katılmadıkları soruldu. Öğrencilere, 'İnanan kişinin dini uğruna birtakım zorluklara katlanması gereklidir', 'İslam dinine göre öğrencilerin sınavda kopya çekmesi kul hakkına girmektedir', 'İslam ülkelerine liderlik yapacak bir halifenin olması gerekli midir?', 'Türkiye'de İslam dininin anlaşılmasında ve öğretilmesinde engeller vardır', 'Evleneceğim kişi dindar olmalıdır' ve 'Birey hayatını dine göre düzenlemelidir' gibi ifadeler sorularak, 'katılıyorum' veya 'katılmıyorum' cevaplarını vermeleri istendi.

Eğitim İş Manisa Şubesi Başkanı Cem Ok, anketle ilgili açıklama yaptı. Cem Ok, bu anketin üç öğretmen tarafından hazırlandığını belirterek, "Son derece vahim bir tabloyla karşı karşıya kaldık. İnfial derecesinde bir anket. Turgutlu ilçesinde 9'uncu ve 10'uncu sınıf öğrencilerine dağıtıldı. Bu ankette din kültürü öğretmeni, coğrafya öğretmeni, felsefe öğretmeni bu konuyla ilgili hazırlık yapmışlar. Bu anketleri okullara dağıtmışlar. Anketteki sorular özel yaşama ve insan haklarına müdahaledir. Konuyu hemen Milli Eğitim'e bildirdik. Bu anketin çocuklara yaptırılamayacağını ve çocuklarda ciddi tahribatlar oluşturacağını söyledik. Hemen anketin toplatılması kararı hayata geçirildi. Ancak bu ankette İl Milli Eğitim'in ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün olurunun bulunması son derece dramatiktir" dedi.

'HUKUKİ GİRİŞİMLERİ BAŞLATACAĞIZ'

Bu tür bir anketin asla kabul edilemeyeceğini dile getiren Ok, şöyle devam etti:

"Ankette öğrencilere sadece adı değil açık adresleri bile sorulmuştur. Öğrencilerin ve ailelerinin dini yaşamlarına ve özel yaşamlarına dair soruların sorulması eşit ve adil eğitim ilkesine aykırıdır. Okullarda yapılan bu çağ dışı fişleme metotlarını kınıyoruz. Biz bu konuyla ilgili hukuki girişimlerin tamamını gerçekleştiriyoruz. Şikâyetlerimizi yaptık. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Burada tamamen zihinsel bir tecavüz vardır. Bu kadar olmaz."

Anketlerin 4 okulda öğrenciler tarafından cevaplandığını anlatan Cem Ok, uyarılarının ardından ise anketlerin toplatıldığını söyledi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş ise "Soruşturma açıldı, devam ediyor. Bu anket çalışmaları durduruldu. Bize TÜBİTAK projesi diye başvurulmuş. TÜBİTAK projesi zannedilerek böyle bir şey imzalanmış ve biz şu an durdurduk. Gereğini yapıyoruz. Bize içeriğini söylemediler" dedi.



