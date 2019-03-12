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TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan kariyer dersi

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencilerine kariyer dersi verdi. Öğrencilere hayat hikayesini anlatarak kariyerin önemine dikkat çeken Mandal, "Ben...

TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan kariyer dersi
TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencilerine kariyer dersi verdi. Öğrencilere hayat hikayesini anlatarak kariyerin önemine dikkat çeken Mandal, "Ben de sizden biriyim. Benim olduğum yerde siz de olabilirsiniz" dedi.
Atatürk Üniversitesi'nce Kültür Merkezi'nde 'Bilim, Teknoloji, Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirilmesi ve Yeni TÜBİTAK Yaklaşımı' konferansında konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, öğrencilere kariyer dersi verdi. Öğrencilere kariyer planlamasında yardımcı olmak isediğini söyleyen Prof. Dr. Hasan Mandal, 2020'li yıllarda bilginin işbirliği içinde üretilmesinin önemine dikkat çekti. Konuşmasına kendi hayat hikayesiyle devam eden Mandal, 23 Nisan 1965'te Eskişehir'de dünyaya geldiğini ve bugüne kadar kariyerinde yaşadığı deneyimleri öğrencilerle paylaştı. Kendisinin kariyeri boyunca hep araştırmayı yönetmek istediğini ifade eden Mandal, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'nda Başkan vekili olarak görev yaptığını söyledi. Hayat hikayesini anlattığı öğrencilere "Gördüğüz gibi ben de sizden biriyim. Benim olduğum yerde siz de olabilirsiniz" dedi. Konuşmasında 90'lı yıllarda esnafın sıkça kullandığı 'Peşin satan, veresiye satan' fotoğrafı ekrana yansıtan Mandal, yeni dönemde geleneksel gençlerin veresiye satan, yenilikli ve girişimci gençlerin ise peşin satan esnaf gibi olacağını söyledi. Konuşmasının sonunda öğrencilerin sorularını cevaplandıran  Prof.Dr. Mandal, bir öğrencinin 'beyin göçünü önlemek için TÜBİTAK ne yapıyor?' sorusuna beyin göçünün tüm ülkelerin meselesi olduğunu söyledi. Dünyada artık rekabetin nitelikli insan gücüyle olacağına dikkat çeken Mandal, "Türkiye de nitelikli insanları almaya çalışıyor. Nitelikli insana ulaşma noktasında her ülke kendi sürecini yürütmeye çalışıyor. TÜBİTAK hem tersine beyin göçü hem de nitelikli insan kaynağının gelişmesi için çalışıyor. Nitelikli insan kaynağının Türkiye'de kalmasını teşvik edici önlemler geliştirmeye çalışıyor" diye konuştu.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, konuşmasının sonunda geçtiğimiz yıl İstanbul'da yapılan Teknofest'te 3'üncü olmayı başaran Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi takımıyla fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

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