TSK Mobil Kliniği, Tel Abyad'da

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da açılan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mobil Kliniği'nde başta çocuklar olmak üzere herkese muayene hizmeti verildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin şefkat eli Tel Abyad'daki Suriyeli kardeşlerimize de uzandı. Tel Abyad'da açılan TSK Mobil Kliniği'nde, başta çocuklar olmak üzere herkese muayene hizmeti veriliyor" denildi.





