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"TSK Menbiç'ten sonra Fırat'ın doğusuna geçmeli"

MENBİÇ planının beklenen bir süreç olduğunu söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Özmen, "Türkiye’nin bekâsı için nihai çözüm ancak Fırat’ın doğusunun da temizlenmesiyle...

"TSK Menbiç'ten sonra Fırat'ın doğusuna geçmeli"
MENBİÇ planının beklenen bir süreç olduğunu söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Özmen, "Türkiye’nin bekâsı için nihai çözüm ancak Fırat’ın doğusunun da temizlenmesiyle mümkün olabilir. Menbiç operasyonu daha önceden belirlenmiş bir konuydu. Menbiç’ten sonra operasyon Fırat’ın doğusuna da geçerse ülkemizin bekası açısından bir değer ifade eder. Menbiç’in de diğer bölgelerde olduğu gibi temizlenmesi çok önemli" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suriye’nin Menbiç kentinin kontrolünün terör örgütü YPG’den alınmasına ilişkin yol haritası üzerinde  anlaşmasından sonra bugün TSK'nın Menbiç'e girmesini değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Özmen,"Çok kritik süreçlerden geçiyoruz, seçim arifesindeyiz. Muvaffak olacaklarına inanıyorum. Bu durumda durulmaması ve harekatın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. TSK Menbiç'ten sonra Fırat'ın doğusuna geçmelidir" diye konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE SİLAH VERİP, EĞİTMEK KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye'nin Amerika’yla olan ilişkilerinde son dönemde bazı endişeleri olduğuna dikkat çeken Özmen, " Terör örgütü PYD’ye silah verildiği an bu işin bittiğini düşünüyorum. Bu durumu sorgulamak gerekiyor terör örgütü olan bir unsura silah, eğitim desteği vermek ve bizimle savaşmalarına ortam hazırlamak hiçbir uluslararası hukukta kabul edilemez" ifadelerini kullandı. 

"TÜRKİYE SINIR GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK ZORUNDA"

Türkiye'nin kendi sınır güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu belirten Özmen, "Amerika o bölgeyi kontrol etmek istiyor.  Ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilere geriye dönüş sağlayacak güvenli ortamlar yaratmaya çalışıyoruz. Bu bir oyun gibi, Amerika bir unsuru başka bir unsura savaştırarak kâr etmeye devam ediyor. ABD’nin Fırat’ı sınır olarak algılatmaya ve kabul ettirmeye çalışması kesinlikle kabul edilmemelidir. Bu bağlamda Menbiç’ten sonra Fırat’ın doğusuna da geçilmesinin Türkiye’nin stratejik konumu açısından zorunlu olduğunu değerlendiriyorum" dedi.

(FOTOĞRAF)

 

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