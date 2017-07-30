ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri sosyal paylaşım sitesi Instagram'da 'tskgenelkurmay' adıyla hesap açtı. Açılan hesapta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tatbikat, tören ve gösterileri ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ziyaret ve incelemelerine ilişkin ait fotoğraf ve video paylaşılıyor. 346 içeriğin paylaşıldığı hesabın 36 bini aşkın takipçisi bulunuyor.
TSK, Instagram'da hesap açtı
ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri sosyal paylaşım sitesi Instagram'da 'tskgenelkurmay' adıyla hesap açtı. Açılan hesapta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tatbikat, tören ve gösterileri ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın...
30 Temmuz 2017 Pazar 16:27
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