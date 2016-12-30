TSK'dan Siirt'te operasyon

ANKARA()-TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 29 Aralık tarihinde Eruh ilçesi Milyanis köyü kırsalında alınan istihbarat üzerine operasyon düzenlendiği bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama şu şekilde:" Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak, devletimizin hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla gece,gündüz, yaz,kış demeden üstün cesaret ve fedakârlıkla operasyonlarına devam etmektedir. Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 29 Aralık tarihinde Eruh ilçesi Milyanis köyü kırsalında alınan istihbarat üzerine operasyon düzenlenmiştir. Operasyon esnasında bir sığınak içinde 400 kg. amonyum nitrat, 50 metre kablo ve 10 pil ele geçirilmiştir. Ayrıca piknik tüpü ile hazırlanmış 1 el yapımı patlayıcı tespit edilmesini müteakip imha edilmiştir.