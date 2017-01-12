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TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

ANKARA,()-IRAK'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerindeki terör örgütü PKK'ya ait 2 silah mevzisi Türk Savaş uçakları tarafından imha edildi. Bombardımanda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan...

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

ANKARA,()-IRAK'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerindeki terör örgütü PKK'ya ait 2 silah mevzisi Türk Savaş uçakları tarafından imha edildi. Bombardımanda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre bugün 15.05-15.27 saatleri arasında Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerindeki PKK terör örgütüne ait iki silah mevzisinin Türk savaş uçakları tarafından vurulduğu belirtildi. Tam isabetle vurulan mevzilerin imha edildiği belirtilen açıklamada 3 teröristin öldürüldüğü ifade edildi. Görevlerini başarıyla yerine getiren savaş uçaklarının emniyetli bir şekilde üslerine geri döndüğü bildirildi. Bölgede tespit edilen iki silah mevzii imha edilmiş ve mevzilerdeki 3 bölücü terör örgütü mensubu terörist de etkisiz hale getirilmiştir.Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

 

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