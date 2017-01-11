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TSK'da Bylock Soruşturması: 84 rütbeli asker daha tutuklandı

    Ümit TÜRK / İSTANBUL, () FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları iddiasıyla nöbetçi hakimliğe sevk...

TSK'da Bylock Soruşturması: 84 rütbeli asker daha tutuklandı

 

 

Ümit TÜRK / İSTANBUL, () FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları iddiasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilen 84 rütbeli asker daha, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, TSK içerisinde "Bylock" kullanan FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltında bulunan 84 rütbeli asker dün tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadeleri tamamlanan 84 şüpheli hakkında, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama kararı verildi.

TUTUKLANANLARIN SAYISI 315'E ÇIKTI

Soruşturma kapsamında kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlıklarında çeşitli rütbelerde görevli 295 subay ve 280 astsubay olmak üzere toplam 575 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 58 ilde düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilenlerden 351'i yakalanmıştı. Son kararla birlikte, tutuklananların sayısı 315'e çıktı. Aralarında "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan faydalananlarında bulunduğu 36 kişi ise serbest bırakıldı.
 

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