TSK: 8 hedef imha edilmiştir

ANKARA,() - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın Kuzeyi Zap/Avaşin/Basyan/Hakurk bölgelerinde bugün düzenlenen hava harekatı sonucu teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedefin imha edildiğini duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:" Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Irak'ın Kuzeyi Zap/Avaşin/Basyan/Hakurk bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 29 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir."