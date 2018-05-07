Trump'ın serbest bırakılmasını istediği ABD'li rahibin yargılanmasına devam (4)

'PKK BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR'

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un yargılanmasına öğle arasından sonra devam edildi.

Duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren 'Ateş' kod adlı gizli tanık, bir dönem FETÖ ile bağlantısı olduğunu söyledi. Örgütün gizli haberleşme programı 'Eagle' üzerinden 2016'nın Mayıs ya da Haziran ayında gelen mesajda, "Temmuz'da İstanbul'da çok büyük bir deprem olacak, herkes kılık kıyafetine dikkat ederek yatsın" ifadesinin bulunduğunu ileri sürdü. Nisan ayındaki ilk duruşmada, 'Dua' kod isimli gizli tanığın, Brunson ve arkadaşlarının ülkede bir zelzele olacağına ilişkin sözlerini hatırlatan mahkeme başkanı, konuyla ilgili rahibe söz verdi. Kendisine böyle bir mesajın gelmediğini ileri süren rahip Brunson, "Bu durumdan iddianameyi okuduktan sonra haberdar oldum" dedi. Duruşmada ifade veren tanıklardan Ali Daloğlu ise Brunson'un FETÖ'nün bazı üst düzey yöneticileriyle görüştüğüne şahitlik ettiğini anlattı. Örgütün etkili isimlerinden ve darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan Ömer Karagöz'le Gaziantep'te bir otelde görüştüğünü ifade eden Daloğlu, "Fethullah Gülen'in atadığı beş isimden birisi Oğuzhan Türkkan. Örgütte kritik bir görevdeydi. Hiyerarşik olarak örgütün sözde Ege Bölge İmamı Bekir Baz'ın bile üzerinde bulunuyordu. Ben sürekli Türkkan'ın yanındaydım. Brunson ile Türkkan ise 2010'nun sonlarına doğru, görüştüğüne tanıklık ettim" dedi. Türkkan'ın, Brunson'la görüşmesi sırasında kendisinin uzaklaştırdığını da anlatan Ali Daloğlu, "Türkkan, Brunson'u 'Görüşülmesi gereken kişi' olarak nitelendiriyordu. Brunson, Suriye'den gelen sığınmacılara maddi destek sağlıyordu. Parayı da bizzat Brunson'a, Türkkan veriyordu. Araya başkasını sokmazdı. 'Onların da Müslümanlara faydası oluyor' diye yardım yapılıyordu" dedi.

'ÜÇLÜ TOPLANTI YAPTILAR'

Brunson'un, bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eş başkanlığını yapan Salih Müslim'in kardeşi Enver Müslim'le Suruç Kaymakamı'nın gizli bir şekilde görüştüğünü de ileri süren Daloğlu, "Müslim, örgüt içerisinde herkese söz geçiren biriydi. Suruç'ta büyük bir olayın gerçekleşeceği yönünde ihbarlar vardı. Suruç'ta söz sahibi olan birilerinin bunu engelleyeceği söyleniyordu" dedi. Ali Daloğlu, FETÖ'nün ege bölge imamı olan firari Bekir Baz'ın Brunson'la görüşüp görüşmediğini görmediğini de dile getirdi. Daloğlu'ndan sonra söz alan Rahip Brunson savunmasında, "Tanığı hiç görmedim, tanımıyorum. FETÖ mensupları Oğuzhan Türkkan, Ömer Karagöz, Bekir Baz ve onun yardımcısı Murat Safa ile görüşmedim. Oğuzhan Türkkan'dan para almadım. Hatta FETÖ'den hiç para almadım. FETÖ bana neden para versin ki? Bu iğrenç bir şey" dedi.

'PKK YANDAŞLARINA AYRICALIK YAPILDI'

Duruşmada ifade veren tanıklardan Eyüp Çakır da, yaklaşık 7 yıl önce Andrew Craig Brunson ile tanıştığını anlattı. Eyüp Çakır, "Kilise de Kürt kökenli PKK yandaşlarına ayrıcalık vardı. Kilisede toplanan paralar, yardım amaçlı Doğu ve Güneydoğu'ya gönderilirdi ancak nasıl kullanılırdı bilmiyorum. Andrew'in desteklediği bazı misyonerlerin PKK'yı savunduğunu biliyorum. Son zamanlarda kilise de PKK yandaşı açıklamalar yapılıyordu. Türk, Kürt çatışması vardı. Andrew bundan rahatsız değildi tam tersine PKK yandaşlarını destekliyordu. Andrew ilk tanıştığım zamanlar ırk eşitliğinden yanaydı ama son zamanlardaki hali tam tersiydi" dedi. Kilisede Kürt kökenli PKK yandaşlarının lider konuma geldiğini ileri süren tanık Eyüp Çakır, "Kilisede Türkler aşağılanıyordu. Ben bu durumu Brunson'a anlattım. Brunson bunu ifade özgürlüğü olarak değerlendirdi. Ayrıca kilisede Kürtlere ayrı bir grup yapılmıştı. Burada PKK sempatizanları, PKK'yı övücü konuşmalar yapmış. Suriye'den gelen mülteci olan ve PKK sempatizanı olmayan Kürtler, bu durumdan rahatsız olup bu gruptan ayrıldılar. Kilisede PKK'yı destekler bayraklar vardı, adeta kilise PKK'nın kampı gibiydi" dedi Çakır'dan sonra söz alan Brunson ise savunmasında, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Açık ve net söylemek istiyorum, PKK bir terör örgütüdür. Hiç farklı düşünmedim. Türkiye'ye karşı terör faaliyetinde bulunan hangi Kürt grup olursa olsun, onların yaptıklarını desteklemiyorum. PKK sempatizanı olsaydık o kadar Türk kilisemizde kalmazdı" dedi.

DURUŞMA 18 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Talepleri alan mahkeme kararını açıkladı. Karara göre, rahip Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 18 Temmuz tarihine erteledi. Rahip Brunson mahkemenin kararının açıklamasının ardından gözyaşlarına boğuldu.

Taylan YILDIRIM/İZMİR ()