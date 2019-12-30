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Trüf mantarı uzmanı: Türkiye'de, Avrupa'daki kadar ilgi görmüyor

TÜRKİYE'de trüf mantarı uzmanlarından Ziyafettin Arslan, Van'da ele geçirilen ve açık artırma ile satılamayan trüf mantarlarının, Türkiye'de Avrupa'daki kadar ilgi görmediğini söyledi. Trüf mantarının kilo fiyatının 50 ile 1500 euro...

GENEL 30.12.2019, 08:24
Trüf mantarı uzmanı: Türkiye'de, Avrupa'daki kadar ilgi görmüyor
TÜRKİYE'de trüf mantarı uzmanlarından Ziyafettin Arslan, Van'da ele geçirilen ve açık artırma ile satılamayan trüf mantarlarının, Türkiye'de Avrupa'daki kadar ilgi görmediğini söyledi. Trüf mantarının kilo fiyatının 50 ile 1500 euro arasında değiştiğini belirten Arslan, "Yurt dışında çok ciddi tüketim var. Özelikle İtalya, Fransa'da tüketim çok üst düzeyde. Zaten dünya piyasasını genelde elinde tutan, hem üretim hem tüketim bazında İtalya ve Fransa'dır. Türkiye'de trüf mantarını, Avrupa'da olduğu gibi değer görmediği için istediğimiz fiyata satamıyoruz" dedi.
Van Ferit Melen Havalimanı'nda, İran uyruklu 4 kişinin valizlerinde, 83 kilo 300 gram trüf mantarı bulundu. El koyulan ve 'dünyanın en pahalı mantarı' olarak bilinen trüf mantarları, 'bekletilmeyecek eşya' olarak Ticaret Bakanlığı'nın 'www.eihale.gov.tr' internet sitesinden açık artırma usulü satışa çıkarıldı. Van Gümrük Müdürlüğü tarafından 1 milyon 10 bin lira olarak belirlenen trüf mantarları, kilo fiyatı 6 bin 300 liradan açık artırma usulü satışa çıkarıldı; ancak alıcısı olmadı.
'DÜNYA MUTFAKLARINDA YEMEKLERDE KULLANILIYOR'
Türkiye'de İstanbul ve Trakya bölgesinde bolca bulunan trüf mantarları, Orman Müdürlüğü'nden alınan özel izinle toplanabiliyor. Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşayan, trüf mantarı uzmanı Ziyafettin Arslan, 'mantar avcısı' 'Arthur' isimli köpeğiyle mantar topluyor. Trüf mantarının, Türkiye gündemine Van'da ele geçirilmesiyle yeniden girdiğini söyleyen Arslan, bu mantarın Türkiye'de, Avrupa'da olduğu gibi ilgi görmediğini kaydetti. Trüf mantarının çok lezzetli besin kaynağı olduğunu belirten Arslan, şöyle konuştu:
"Trüf mantarının özelliği mikoriza bir yapısı olduğundan dolayı bitkiyle ortak yaşam süren bir yumrudur. Bitki bunu neden üretir? Bitki gerek duyduğunda trüfün sayesinde topraktaki mineralleri ve nemi alabilmesi için oluşturmuş olduğu yumru türüdür. Bitkinin gece salgıladığı karbonhidratı, trüfe vererek trüfü büyütür. Kuraklık zamanında da suya ve minerallere ihtiyaç duyduğu zaman bitki bundan besleniyor. Yani anlayacağımız ortak yaşam döngüsünü oluşturan bir olgudur. Trüf mantarı Türkiye'de ve dünya mutfaklarında yemeklerde kullanılıyor. Ayrıca kozmetik sanayinde parfümde kullanılıyor. Çok çeşit yemekte kullanılan bu bitki pişirilmeden tüketiliyor. Trüf ana yemekte ve her türlü salatalarda tüketebiliyorsunuz. Trüf en azından bir baharat çeşidi olarak, koku ve aromadan dolayı her şeyde kullanabileceğinizi söyleyebilirim."
'KİLOSU 1500 EUROYA KADAR ÇIKIYOR'
Trüf mantarı uzmanı Arslan, trüf mantarının fiyatlarını arz ve talebe göre trüf borsasının belirlediğini, kilosunun ise 50 ile 1500 euro arasında satıldığını söyledi. Arslan, "Yaklaşık 8 türü olan trüf mantarının fiyatını borsası belirler. Trüf borsası diye bir borsa var. Trüf borsası mantarı çıkaranı ve alıcının fiyatını belirler. Arz ve talebe göre yazlık ve kışlık trüflerin buna göre fiyatları belirlenir. Bu yüzden kilosu 50 ile 1500 euro arasında fiyat değişikli gösterir. Yurt dışında çok ciddi bir tüketim var. Özelikle İtalya, Fransa'da tüketim çok üst düzeydedir. Zaten dünya piyasasını genelde elinde tutan, hem üretim bazında hem de tüketim bazında İtalya ve Fransa'dır genelde. Son günlerde İspanya'da konuya dahil oldu. İnşallah ileride trüf ilgili Türkiye olarak bizde söz sahibi olacağımıza inanıyorum" dedi. 
'VAN'DA ELE GEÇİRİLEN TRÜF MANTARIN KİLOSU 150 EURO' 
Ziyafettin Arslan, Van'da ele geçirilen trüf mantarı türünün kilosunun yüksek fiyata ihale edildiği ve bu yüzden satılamadığını söyledi. Arslan, "Trüf genel yapısında bazı kimyasal maddeler ve protein ağırlıkta olduğu için diğer mantarlara göre fiyatı pahalı olduğu için mantarların kralı olarak bilinir. Türkiye'de trüf mantarını Avrupa'da olduğu gibi değer görmediği için istediğimiz fiyata satamıyoruz. Van'da ele geçirilen trüf mantarlarının satılmaması da sanırım bilirkişi raporu, farklı bir türü ve tüketici fiyatına satmak istedikleri için bu da çok yüksek bir meblağ olduğundan satılmadığını düşünüyorum. Oysa o mantarların normal değerlerine bakmak, hangi tür olduğunu ve normalde toplayıcı kitlesinin satış fiyatına satışa çıksaydı elde kalmayarak  satılacağını düşünüyorum. Bu günlerde çıkan trüf mantarları sonbahar türü dediğimiz tür olup ortalama kilo satış fiyatı 150 eurodur. Bu fiyata satışa çıkarılırsa alıcı bulur, diye düşünüyorum" diye konuştu. 

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