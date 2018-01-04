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TRT'ye baskın yapan 93 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi…

15 Temmuz darbe girişiminde TRT ve Dijitürk'ün yayınını kesmek için hareket ettiği iddia edilen  aralarında subay, astsubay, er ve 6 sivil teknik personelin bulunduğu 58'i tutuklu 93 sanığın yargılandığı davada,...

TRT'ye baskın yapan 93 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi…

15 Temmuz darbe girişiminde TRT ve Dijitürk'ün yayınını kesmek için hareket ettiği iddia edilen  aralarında subay, astsubay, er ve 6 sivil teknik personelin bulunduğu 58'i tutuklu 93 sanığın yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, 93 sanığın “Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. 93 sanığın ayrıca 15 yıl ile 55 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları istendi. 

14. DURUŞMA GÖRÜLDÜ
 İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda yapılan 14. duruşmaya, 54 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı'nın avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. 

93 “ANAYASAYI İHLAL" SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET 
 Mütalaada 93 sanığın “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan  ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istendi. 

15 YIL İLE 55 YIL ARASINDA DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS CEZALARI İSTENDİ 
 Mütalaada 29 sanığın “Kasten öldürmeye teşebbüs" , 53 sanığın “Mala zarar verme" 90 sanığa “haberleşmenin engellenmesi", 2 sanığın ise “Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 15 yıl ile 55 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi. 

CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ İSTENDİ 
 Mütalaada “Cebir ve şiddet kullanarak, TBMM'yi ortadan kaldırmaya Veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" ve “Terör örgütüne üye olmak “ suçlarından ceza verilmemesi istendi. Mütalaada 58 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istendi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık ve avukatların savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 12 Ocak'a erteledi. 

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