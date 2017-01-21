'Tribün cezası' mağduru engelli taraftar, protokola alındı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun bir tribüne verdiği çirkin ve kötü tezahürat cezasının mağduru olan işitme ve konuşma engelli 44 yaşındaki İlhan Biçer, durumun anlaşılması üzerine alınan kararla yarın Sivasspor- Boluspor maçını protokol tribününden izleyecek olmanın sevincini yaşıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu 1'inci ligin 16'ıncı haftasında oynanan Sivasspor- Adana Demirspor maçında taraftarın kötü ve çirkin tezahüratta bulunması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Sivasspor'a ihtar cezası verildi. Ceza kapsamında, Maraton Alt Tribün D Blok, Maraton Üst Tribün D Blok ve Güney Alt Osman Seçilmiş Tribün D Blok'a giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilerek bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi. Tribünlere verilen bu ceza, karşılaşmayı 15 yaşındaki oğlu Cihan Biçer ile birlikte maraton tribünden izleyen doğuştan işitme ve konuşma engelli İlhan Biçer'i de etkiledi.

Bu hafta oynanacak Boluspor maçına giremeyeceğini öğrenen İlhan Biçer, oğlu aracılığı ile işaret dilinde açıklama yaparak yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Bu gelişmenin ardından dün TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ı arayarak olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirip, engelli taraftarın Boluspor maçında protokol tribününde misafir edilmesini rica etti.

Bunun üzerine Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da engelli taraftara İlhan Biçer'e ulaşarak, oğluyla birlikte Boluspor maçına davet etti.

'MUTLU OLDUM'

Oğlu Cihan Biçer ile birlikte yarınki Boluspor maçını protokol tribününden izleyecek olan işitme engelli İlhan Biçer, işaret diliyle duygularını şöyle ifade etti:

"Küfür nedeni ile verilen cezanın beni de etkilemesine çok üzmüştü. Maça giremeyecek olmanın üzüntüsünü yaşıyordum. Federasyon sesimi duymuş ve beni aradılar. Maça girebileceğimi söylediler. Çok mutlu oldum. İlgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Biçer, tribünleri topluca cezalandırmak yerine, gerçekten kötü tezahüratta bulunanların tespit edilerek ceza verilmesini istedi.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da duruma kendilerinin de üzüldüğünü belirterek, İlhan Biçer'i tribünde ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını diledi. Ayrıca bu tür durumların yaşanmaması için farklı bir yöntem geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

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