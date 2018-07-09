Enver ALAS - Kaan ULU / İSTANBUL, () TEKİRDAĞ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde dün yolcu treninin 5 vagonunun raydan çıkması sonucu meydana gelen kazanın ardından bugün tren seferleri Halkalı - Çerkezköy arasında gerçekleştiriliyor.

Kaza nedeniyle Halkalı-Uzunköprü arasındaki tren seferleri karşılıklı durdurulurken, Halkalı Tren İstasyonu'ndan Çerkezköy'e bugün ilk sefer sabah 08.30'da gerçekleşti. Akşam 18.00'da da Halkalı'dan Çerkezköy'e bir sefer daha bulunuyor. Öte yandan Çerkezköy'den de Halkalı'ya tek tren seferi gerçekleştirilecek.