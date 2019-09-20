Tren kazasında ölen makinistlere hüzünlü tören (2)

TOPRAĞA VERİLDİLER



Bilecik’te Yüksek Hızlı Tren hattını kontrole çıktıkları kılavuz trenle raydan çıkarak tünel duvarlarına çarparak hayatını kaybeden makinistler Recep Tunaboylu (37) ve Sedat Yurtsever (39) kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. Makinistlerden Recep Tunaboylu cenazesi Yeşitepe Mahallesi’ndeki Reçber Rıza Tarım Camii’nde kılındı. Cenaze namazına AK Parti Eskişehir milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile Tunaboylu’nun yakınları ve meslektaşları katıldı. Cenaze namazının ardından dua edilirken, Recep Tunaboylu Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Tren kazasında hayatını kaybeden diğer makinist Sedat Yurtsever ise Batıkent Mahallesi’ndeki Seyrantepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Sevinç Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

