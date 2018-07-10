Tren kazasında ölen küçük Mavinur'un tabutuna gelinlik örtüldü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında anneannesi Ayşe Başaran ile birlikte yaşamını yitiren Mavinur Tiflizden (7), memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde toprağa verildi. Cenaze töreninde, Mavinur'un tabutunun üzerine, kazadan 2 gün önce bir düğünde giydiği gelinlik benzeri elbise örtüldü. Kızının tabutunun başında ağlamamak için kendisini zor tutan baba Gökhan Tiflizden, "Kızım ben ağladığımda çok üzülürdü, ağlamayacağım güzel kızım. Keşke senin yerine ben ölseydim" dedi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Mescit Mahallesi'nde oturan Gökhan ve Merve Tiflizden çiftinin iki çocuğundan biri olan Mavinur Tiflizden, önceki gün Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine gitmek için anneannesi Ayşe Başaran ile birlikte trene bindi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında anneanne Ayşe Başaran ile torunu Mavinur Tiflizden yaşamını yitirdi. Otopsi işlemlerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne getirilen küçük kızın cenazesi, buradan alınarak evinin önüne götürüldü. Evin önünde helallik alındıktan sonra cenaze, Mescit Camii'ne getirildi. Mavinur'un tabutunun üzerine, kazadan 2 gün önceki bir düğünde giydiği gelinlik örtüldü.

Menderes İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi olan Mavinur Tiflizden'in babası Gökhan Tiflizden, küçük kızının tabutunun başına gelerek, "Kızım ben ağladığımda çok üzülürdü, ağlamayacağım güzel kızım. Keşke senin yerine ben ölseydim" dedi. Mavinur'un annesi Merve Tiflizden ise sinir krizi geçirdiği için sağlık ekiplerince evinde kontrol altında tutuldu. Gökhan Tiflizden'in ablası Ebru ve diğer yakınları, küçük Mavinur'un tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazına CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve Edirne Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemal Soytürk de katılarak aileye başsağlığı diledi.

Mavinur Tiflizden, kılınan cenaze namazının ardından Uzunköprü Eski Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Mavinur Tiflizden'in trende ölen anneannesi Ayşe Başaran dün toprağa verilmişti.



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