Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Yeni sistemin bakanları kim? Nereden geldi?
Soylu ve Damatla birlikte 4...
Yeni hükümet sisteminin ilk kabinesi belli oldu
Yeni kabineyi açıkladı. İşte yeni...
İçişleri Bakanı tekrar Süleyman Soylu olsun
Süleyman Soylu tekrar İçişleri Bakanı...

Tren kazası bölgesinde raylar yenileniyor

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında 24 kişinin öldüğü tren faciasının ardından olay yerinde rayları yenileme ve devrilen 5 vagonu kaldırma çalışmaları sürüyor. Edirne Uzunköprü ile İstanbul Halkalı seferini yapan, 362 yolcu,...

Tren kazası bölgesinde raylar yenileniyor
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında 24 kişinin öldüğü tren faciasının ardından olay yerinde rayları yenileme ve devrilen 5 vagonu kaldırma çalışmaları sürüyor.
Edirne Uzunköprü ile İstanbul Halkalı seferini yapan, 362 yolcu, 6 personeli bulunan yolcu treninin önceki gün Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki kırsal Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmesiyle 24 kişi öldü, 318 kişi yaralandı. Facianın ardından bölgede çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, kazaya altındaki toprağın kaymasının neden olduğu belirtilen dere üzerindeki menfez tamamen kapatıldı. Ardından vagonları kaldırma ve rayları yenileme çalışmalarına geçildi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ekipleri, kaza bölgesini ikiye ayırarak çalışma başlattı. Ekipler, vinçlerin yardımıyla yeni raylar ve travers taşlar döşüyor. Raylardaki çalışmaların gün içinde bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Yetkililer, raylardaki çalışma bitirildikten sonra devrilen 5 vagonun bölünerek parça parça taşınacağını söyledi.
MÜHENDİSLER İNCELEME YAPTI
Bu arada, kazanın ardından "Öngörülebilir ve önlenebilir nedenlerle meydana gelmiştir" açıklaması yapan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nın İstanbul ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi şubesinden ekipler de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325