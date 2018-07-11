Tren faciasında yardıma koşan Sarılarlılara teşekkür ziyaretleri

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında 24 kişinin öldüğü, 341 kişinin de yaralandığı tren faciasında, olay yerine traktörleriyle güçlükle ulaşıp, yaralılara ilk yardımı yaparak, ambulansların bulunduğu bölgeye taşıyan kırsal Sarılar Mahallesi'nin sakinlerine Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, teşekkür ziyaretinde bulundu.

Edirne Uzunköprü ile İstanbul Halkalı seferini yapan 362 yolcu, 6 personeli bulunan yolcu treninin 5 vagonu, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki kırsal Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kaza bölgesine 5 kilometre uzaklıktaki en yakın yerleşim birimi olan Sarılar'da muhtar Fuat Döner'in talimatıyla köy camisinden anonslar yapılarak, kaza duyuruldu ve köylüler yardıma çağrıldı. Genç yaşlı onlarca köylü, traktörleriyle olay yerine gitti. Araçların giremediği kaza bölgesine traktörleriyle ve yaya olarak çamurlu tarlalardan güçlükle ulaşan köylüler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Canla başla çalışan köylüler, kurtarma ekipleri gelene kadar yaralıları traktörlerle en yakın ambulansların bulunduğu bölgeye taşıyıp, zamanında müdahale yapılmasını sağlayarak, ölü sayısının artmasını önledi.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Şahin Karakaş, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı, Murat Yiğiter, AFAD İl Müdürü Recep Erol ile Sarılar Mahallesi'nin sakinlerine teşekkür ziyaretinde bulundu. Vali Ceylan, bir araya geldiği köylülere teşekkür ederek, "Devlet ve millet olarak hep birlikte buradaki yaralılarımıza ve diğer kardeşlerimize en kısa sürede ulaşarak onlarla ilgili gerekli tedbirler alındı. Muhtarımız burada anında bizimle irtibata geçti ve hemen oraya geçti. Vatandaşlarımız traktörlerle birlikte bütün imkanlarıyla yürüyerek canla başla Trakya'nın o güzelliğini bir kez daha bizlere hissettirdi. Bizler de AFAD, itfaiye ve 112 acil ekiplerimizle en kısa sürede olaya müdahale ettik. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

'40 YARALI KALDI'

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, ziyaret sırasında köylüleri bilgilendirmek amacıyla yaptığı açıklamada, Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazası anından itibaren 77 ambulansın olay yerine sevk edildiğini ve bunlardan 40'ının İstanbul'dan geldiğini belirtti. Ayrıca 15 UMKE ekibi ve 3 hava ambulansıyla da destek verildiğini belirten Becerir, "TSK'nın, AFAD'ın, her kurumun desteği var. Bugün itibarıyla ise hastanelerimizde 7'si yoğun bakımda olmak üzere 40 kadar yaralı kalmış durumda. Muhtemelen yarın da bu sayı 20'ye düşecektir" diye konuştu.

'HALK ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Sarılar Mahallesi'ni ziyaret eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da mahalleli ile bir araya geldi. Sarıkurt, kaza bölgesine 5 kilometre uzaklıktaki en yakın yerleşim birimi olan mahallede muhtar Fuat Döner'in talimatıyla köy camisinden yapılan anonslarla traktörleri ve römorklarıyla yardıma koşan, yaralılara ilk müdahaleleri yapan ve olay yerine gelen ekiplere yardımcı olan mahalle sakinlerinin tek yürek olarak, canla başla mücadele etmelerinin takdir edilecek davranış olduğunu söyledi. Sarıkurt, böyle acı olayda bir an bile düşünmeden bir olup, yardıma koşan Trakya ve Çorlu sakinlerinin yardımseverliğini tüm Türkiye'ye göstererek, örnek olduğunu söyledi.



FOTOĞRAFLI