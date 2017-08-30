Travestiye sokak ortasında dayak

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da polis, merkez Yenişehir İlçesi'nde sokak ortasında bir travestinin boğazını sıkarak döven kişileri arıyor.

Merkez Yenişehir İlçesi ofis semtinde kimliği belirlenemeyen bir travesti herkesin gözü önünde saldırıya uğradı. Kurt İsmail Paşa ara sokakta meydana gelen olayda iki kişi travestinin boğazını sıkarak vurmaya başladı. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde travesti çığlıklar atarak kendisini bırakmalarını isterken, saldırganların "150 liramı" ver diyerek, vurmaya devam ettikleri görüldü. Olay sırasında toplanan çok sayıda kişinin müdahale etmediği gözlenirken, bir süre sonra elinde döner bıçağıyla gelen başka bir travesti üzerlerine yürüyünce 2 saldırganın kaçtı.

Olayın yaşandığı bölgeye gelen polis kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülen tavesti ve onu döven kişilerin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis, travesti ile saldıran kişiler arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktığını belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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