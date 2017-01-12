 Tramvaydan tırtıla geçti

Hasan DEMİRBAŞ/ ANTALYA, () - ANTALYA'da tramvayda 5 yıl vatmanlık yapan 46 yaşındaki Abidin Özkan, işten çıkarılınca, sistem olarak benzeyen 18 çocuğu taşıyabilen tırtılı kullanmaya başladı.

Antalya'da elektrik teknikeri Abidin Özkan, 2009 yılında Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden Ulaşım A.Ş.'de işe başladı. Kent içi toplu ulaşımında kullanılan tramvaylar için vatman ihtiyacının doğmasıyla Abidin Özkan, İspanyol eğitimcilerden vatmanlık eğitimi aldı. 2010 yılında vatman amiri olan Abidin Özkan, yaklaşık 5 yıl boyunca 11 kilometrelik hat boyunca aynı anda 300 kişinin bindiği 35 metre uzunluğundaki tramvayı kullandı.

45 TONDAN 300 KİLOYA

2016 yılında işten çıkarılan Abidin Özkan, Muratpaşa Belediyesi'nde işe başladı. Özkan, Muratpaşa Belediyesi'nin açık alanda çocuklar için açtığı Teneffüs Park'ta 'tırtıl' olarak nitelendirilen treni kullanmaya başladı. 45 tonluk tramvaydan 300 kiloluk tırtıla geçen Özkan, 35 metrelik tramvayla ayna 300 kişi taşıdığını, 8 metrelik tırtılla ise 18 çocuğu gezdirdiğini söyledi.

Çocukları gezdirmenin daha zevkli olduğunu kaydeden Özkan, büyüklerin de tırtıla ilgi gösterdiğini dile getirdi. Tırtıl güzergahının 1 kilometre olduğunu belirten Özkan, günlük ortala 50 tur attığını, bunun da 50 kilometreye denk olduğunu söyledi.

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