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Tramvayda ayakkabısını çıkarıp, çorapla yolculuk yapan çocuğa verdi

SAMSUN'da tramvayda yolculuk eden bir genç, ayağında ayakkabısı bulunmayan bir çocuğa kendi ayakkabılarını çıkarıp verdi. Ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip bağcıklarını da bağlayan genç, yoluna çorapla devam etti. Samsun Büyükşehir...

Tramvayda ayakkabısını çıkarıp, çorapla yolculuk yapan çocuğa verdi
SAMSUN'da tramvayda yolculuk eden bir genç, ayağında ayakkabısı bulunmayan bir çocuğa kendi ayakkabılarını çıkarıp verdi. Ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip bağcıklarını da bağlayan genç, yoluna çorapla devam etti.
Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ bünyesinde hizmet veren tramvayda yolculuk eden, bir genç, yolcular arasındaki bir çocuğun ayakkabısız olduğunu fark etti. Oturduğu yerden kalkan genç, çocuğun yanına giderek sobhet etmeye başladı. Genç sohbetin ardından ayağındaki ayakkabıları çıkarıp, çocuğa verdi. Ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip bağcıklarını da bağlayan genç, yerine dönüp, çorapla yoluna devam etti. Gencin davranışı tramvaydaki yolcular tarafından takdirle karşılandı. Olay anı, bir kişi tarafından görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.
Bu arada, Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ görevlilerinin, teşekkür etmek istedikleri gence ve yardım etttiği çocuğa ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

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