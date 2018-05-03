Tramvayda ayakkabısını çıkarıp, çocuğa veren gencin yeni görüntüleri (2)

O GENÇ KONUŞTU: ÇOCUĞUN DURUMUNA ÇOK ÜZÜLDÜM

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ bünyesinde hizmet veren tramvayda yolculuk yapan Iraklı Mohammed Baseem Hameed Alsamarrai (21), yolcular arasındaki Suriyeli bir çocuğun ayakkabısız olduğunu fark etti. Oturduğu yerden kalkan genç, çorapla gezen çocuğun yanına giderek, ilk önce sohbet etti. Alsamarrai, sohbetin ardından ayağındaki ayakkabıları çıkarıp, çocuğa verdi. Ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip, bağcıklarını da bağlayan Alsamarrai, yerine geri dönüp, çoraplarıyla yolculuğuna devam etti. Olay anına tanıklık eden vatandaşlar ise cep telefonlarının kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Gülsan Sanayi Sitesi’nde bir mobilya mağazasında çırak olarak çalışan ve ülkesindeki iç karışıklık nedeniyle 2014 yılında Samsun’da anne, baba ve 4 kardeşiyle birlikte gelen Mohammed Baseem Hameed Alsamarrai, o anları anlattı. Alsamarrai, “Mimarsinan durağından tramvaya bindim ve oturdum. Bir çocuk gördüm 7-8 yaşlarında. Baktım ayaklarında ayakkabısı yok. Hava soğuk ve yağmur yağıyordu. Kendimi tutamadım, ayakkabılarımı çıkarttım ve verdim” dedi.

Çocuğun durumuna çok üzüldüğünü belirten Alsamarrai, “Küçük çocuk ayakkabısız yürür mü? Yanaştım yanına 'Ayakkabın yok mu?' dedim, 'Yok' dedi. Bende, 'O zaman benim ayakkabılarımı alacaksın' dedim. Zor ikna ettim, çünkü istemedi. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ve görmek istemiyorum. Benim evim yakındı. Sonra ben Samsunspor durağında indim. Ben sanayi sitesinde mobilya imalathanesinde çalışıyorum. Ben Türkiye'ye 2014 yılında Irak'tan geldim. Toplam 5 kardeşiz” diye konuştu.

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