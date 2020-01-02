Şahin BOZKURT/İSTANBUL () KABATAŞ-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında iş makinesinin katener hattına zarar vermesi sebebiyle tramvay seferlerinde aksama oldu. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından tramvay seferleri normale döndü.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt İstasyonu yakınlarında, bir iş makinesi araçlara enerji iletiminin yapıldığı katener hattına zarar verdi. Arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaya başlandı. Beyazıt-Yusufpaşa istasyonları arasındaki ulaşım ise İETT otobüsleriyle sağlandı. Katener tellerinin onarım çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından tramvay seferleri normale döndü.