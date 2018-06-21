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Tramvay durağında küçük çocuğa yardım seferberliği 

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()  - GÜNGÖREN'de tramvay durağında dengesini kaybederek  düşen 10 yaşındaki çocuğun ayağı tramvayla duvar arasına sıkıştı.  Sıkıştığı yerden çıkardığı küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılırken...

Tramvay durağında küçük çocuğa yardım seferberliği 

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()  - GÜNGÖREN'de tramvay durağında dengesini kaybederek  düşen 10 yaşındaki çocuğun ayağı tramvayla duvar arasına sıkıştı.  Sıkıştığı yerden çıkardığı küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılırken tramvay seferleri bir süre aksadı.
Olay saat 12.00 sıralarında Mehmet Akif tramvay durağında meydana geldi. Durakta bekleyen 10 yaşındaki Enes İlter dengesini kaybederek tramvay yoluna düştü. Bu sırada durağa yaklaşmakta olan vatman frene bastı ancak tramvay durmadı. Küçük çocuğun bacağı duvarla tramvay arasına sıkıştı. Olayı görenler büyük bir panikle yardıma koştu. Çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan çocuğa, tramvayda bulunan bir hemşire müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  Sedyeye alınan bacağından yaralı çocuk ambulansla hastaneye götürüldü. İlk müdahaleyi yapan hemşire Ece Başyiğit, "Sağ ayağı girmişti, durumu iyi" diye konuştu.  Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde Bağcılar yönüne bir süre aksadı.

(FOTOĞRAFLI)

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