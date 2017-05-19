Trakya’da 19 Mayıs kutlamaları (2)

ERGENE'DE AK PARTİ İLE CHP ARASINDA ÇELENK TARTIŞMASI

Tekirdağ'ın Ergene İlçesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ak Parti ile CHP'liler arasında Atatürk Anıtı'na konulan çelenk nedeniyle tartışma yaşandı. Ak Parti Ergene İlçe Başkanı Mustafa Çalım, anıta çelenk koyduktan sonra tören alınandan ayrıldı. Daha sonra anıta gelen CHP Ergene İlçe Başkanı Erdinç Erel ile partililerde anıta çelenk koydu. Bu sırada iddiaya göre CHP'liler daha önce konulan Ak Parti çelengini ters çevirdi. Bunu öğrenen Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Çalım, anıt önüne gelerek CHP İlçe Başkanı Erdinç İrel'den çelenklerinin yeniden yerine konulmasını istedi. Bu sırada iki partili grup arasında seslerin yükselmesi üzerine gerginlik yaşandı. Gerginlik diğer partililerin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Çalım, "Saat 10.30'da bizim çelenk sunma törenimiz vardı. Saat 11.00'de de CHP'nin vardı. Biz çelengimizi koyduk. Saat 11.00'de CHP geliyor tören esnasında bizim çelengimizi kaldırıyorlar. Siyasi edebe haykırı bir harekettir" dedi. CHP Ergene İlçe Başkanı Erdinç İrel ise f1otoğraf çekilirken Ak Parti çelenginin çıkmaması için ters çevrildiğini ve daha sonra çelengin yerine konulduğunu söyledi. İrel, "Olay olacak bir mesele yok. Ortada bir sorun yok. En azından bizim açımızdan öyle" diye konuştu.

EDİRNE'DE SPORLA EĞLENDİLER

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi'nde spor branşları parkuru kurdu. Güreşten, masa tenisine, bisikletten, bilek güreşine kadar birçok spor branşının bulunduğu stantlarda öğrenciler ve çocuklar gönüllerince eğlendi.

Parkurları gezen Edirne Valisi Günay Özdemir, çocuklarla sohbet ederek bayramlarını kutladı. Atatürk'ün gençleri ve çocukları düşünen çok önemli bir lider olduğunu ifade eden Vali Özdemir, "Türkiye'nin geleceğiyle ilgili her ayrıntıyı düşünmüş ve tüm sistemi bunun üzerine kurmuş önemli bir lider. Ve bu yüzden ona şükranlarımızı tekrar tekrar sunuyoruz. Çünkü geleceğimizin teminatı olan gençlere bu bayramı vererek aslında gençlerimizi geleceğe hazırlanması geleceği yönetmesi, gelecekle ilgili fikirleri olması için önemli bir adım atmış. Bu adımı bizde burada heyecanla karşılıyor gençlerimizle beraber kutluyoruz" dedi.

Saraçlar Caddesi'nde kurulan mini boks ringi ise çocukların ilgi odağı oldu. Ringe çıkan kız ve erkeğin dövüşü ilgiyle izlenirken, küçük kızın rakibini yenme çabası ve yumruklarıyla erkek sporcuyu ringten savurması alkışlandı.

KIRKLARELİ'NDE 19 MAYIS KUTLAMASI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kırklareli festival alanında düzenlenen etkinlikler kutlandı. Program, Özgürlük ve Demokrasi Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni ile başladı. Törenin ardından festival alanındaki etkinliklere Kırklareli Valisi Esengül Civelek, 55'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Mustafa Barut, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Kırklareli Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, öğrenciler ve halk katıldı. Öğrenciler tarafından şiirler okunurken, halk oyunları, ritmik jimnastik gösterileri sahnelendi. Çocuk korusu da mini bir konser verdi.

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