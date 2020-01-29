banner314

banner325

Son Dakika

Trakya'da yağış bereketi

GENEL 29.01.2020, 08:18
Trakya'da yağış bereketi
SON yılların en kurak kışını geçiren, ayçiçeği ve buğday deposu Trakya'da çiftçinin yüzü yağmurla güldü. Düşen yağışın çok kritik bir dönemde geldiğini söyleyen Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Edirne'ye merkez ilçeleriyle birlikte metrekareye 9 ile 25 kilogram arasında yağış düştü. Bu şu an için çok yüksek seviyede bir yağış değil ama bizim attığımız gübreyi eritecek, mahsule can suyu oldu diyebileceğimiz kadar güzel bir yağıştı" dedi.
Türkiye'nin önemli tarım bölgesi olan Trakya'da yaşanan kuraklık, çiftçileri kaygılandırırken, sulamada kullanılan Edirne'deki Meriç ve Tunca nehirleri kuruma noktasına geldi. Meriç Nehri'nde kuraklık nedeniyle kum adacıkları oluşurken, su çekilmesi nedeniyle Tunca Nehri'nin yatağının genişlediği görüldü. Edirne başta olmak üzere son iki günde bölgede yağan yağmur ise can suyu olurken, çiftçilere rahat bir nefes aldırdı.
Edirne Meteoroloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Bilhan Dalkılıç, geçen yıla oranla Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yağışların yüzde 50 azaldığına dikkat çekti. Türkiye'nin yıllık yağış ortalamasının 575 milimetre olduğunu ifade eden Dalkılıç, şunları söyledi:
"Bunun yanında Trakya'da ortalama yağış 600 milimetredir. Yani Türkiye ortalamasının biraz üzerinde. Kuraklık 3'e ayrılır. Meteorolojik kuraklık, hidrolojik kuraklık ve tarımsal kuraklık. Meteorolojik kuraklık, az önce belirttiğim gibi hava sıcaklıklarındaki artış ve yağışlardaki azalıştan meydana gelir. Edirne'de 2019'un son 3 ayına baktığımızda toplam yağışın 98 milimetre civarında olduğunu görüyoruz. Oysa yapılan 90 yıllık ölçümlere göre bu yağışın 200 milimetre olması bekleniyordu. Bu demektir ki; Edirne'deki yağış yüzde 50 oranında azalmıştır. Bu yağışın 1 yıl içerisinde kendini 650 milimetreye tamamlamasını bekliyoruz. Ama yağışlar bu şekilde devam ederse bu rakamı yakalayamayacağımız ihtimali var. Aynı şekilde komşu iller olan Kırklareli ve Tekirdağ'da da aynı ölçümler yapıldı. Yine 2019'un son üç ayında Kırklareli'de bu azalmanın yüzde 35 olduğunu, Tekirdağ'da ise yüzde 61 olduğunu görüyoruz. Bu durum insani ve tarımsal faaliyetleri mutlaka etkileyecektir. İnsanoğlunun ihtiyacı öncelikle içme suyu ardından tarımsal amaçlı sulama suyu ve kullanma suyu gelmektedir. Bu dengeler tabii ki bozulma noktasına gelecektir. Meteorolojik kuraklıktan sonra hidrolojik kuraklık oluşacaktır. Hidrolojik kuraklıkta ise akarsularımızı besleyen derelerin, pınarlarda meydana gelen azalmadır. Bunun sonucunda akarsu su seviyelerinde de düşüşler meydana gelecektir. Bir seviye sonrasında ise bu tarımsal kuraklığa yol açacaktır. Bu nedenle tedbirler almamız gerek."
YAĞMUR, CANSUYU OLDU
Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ise il genelinde yer yer metrekareye 9 ile 25 kilogram arasında düşen yağmurun, toprağa can suyu olduğunu söyledi. Uzun yıllardan beri ilk kez bu kadar kurak bir kış geçirdiklerini belirten Arabacı, "Bu kuraklık şu ana kadar mahsule çok sıkıntılı bir süreç yaşatmadı, bu kuraklığın devamı geldiği takdirde ayçiçeği ve kanolada sıkıntı yaşayabiliriz diye düşünüyorduk. Fakat önceki gün yağışı olacağını görünce çiftçilerimiz de gübrelemelerini yaptı. Onun ardından gelen yağış sabaha kadar belli aralıklarla devam etti. Edirne'ye, merkez ilçeleriyle birlikte metrekareye 9 ile 25 kilogram arasında yağış düştü. Bu şu an için çok yüksek seviyede bir yağış değil ama bizim attığımız gübreyi eritecek, mahsule can suyu oldu diyebileceğimiz kadar güzel bir yağıştı. İnşallah bu yağışların devamı da gelecektir. Geldiği takdirde önümüzdeki dönemde yaz sezonu da bereketli geçiririz" dedi.
'UMUTSUZLUK UMUT OLDU'
Edirneli Üretici Erdal Akgün de, yağışın mahsül için çok faydalı olduğunu belirtip,  umutsuzluklarının umuda döndüğünü ifade ederek, "Yağış gerçekten mahsul için çok faydalı oldu. Bir anlamda umutsuzluk umuda döndü. Artık umudumuz var diyoruz çünkü gerçek anlamda bir zaman kazandırmış oldu bu yağış bize. İnşallah Şubat ayında da yeterli yağışlar alınarak açık kapatılacak diye düşünüyoruz. Toprağımızın suya doyacağına inanıyoruz çünkü ciddi anlamda uzun süre bitki için yeterli bir yağış aldık ama tabi bu iş toprağın doymasıyla ilgili. Daha fazla yağışları bekliyoruz" diye konuştu.
'YETERLİ YAĞIŞ OLMAZSA MAHSÜL KURUR'
Gelecek süreçte yağışların yeterli düzeyde düşmediği takdirde yaz aylarında özellikle çeltik zamanı sıkıntılar yaşanabileceğini de sözlerine ekleyen Akgün, "Nehirler şu an Ağustos ayındaki derecenin çok altında. Böyle yağışsız ve kurak giderse çeltik ekimi asla olmaz. Ülke ekonomisi de bu bölgede ciddi anlamda zarar görür. Hepimizin bildiği gibi ayçiçeği ve çeltikte büyük söz sahibi olan bir bölgeyiz. Yani yağış olmazsa hiçbir şey olmaz diyoruz. Havalar soğuk olduğundan dolayı ürün şu an kendini buzdolabındaki gibi koruyor. Tabi sıcaklar arttıkça, ilkbahar ve yaz mevsimine doğru çıkmış olan mahsulün tamamı kurumaya döner" dedi.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 29 Ocak 2020
İmsak 06:43
Güneş 08:10
Öğle 13:22
İkindi 16:00
Akşam 18:24
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 19 18
15. Antalyaspor 19 17
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 29
5. Adana Demirspor 19 28
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 19 14
17. Boluspor 19 14
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 21 27
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3