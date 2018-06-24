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Trakya'da seçim (9)

EDİRNE'DE POLİSİN ADLİYEYE KURDUĞU KAMERA KALDIRILDI Edirne'de oy sandıklarının  getirildiği adliye binasının girişine Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kamera konuldu. Polisler, sandık başkanlarını...

Trakya'da seçim (9)

EDİRNE'DE POLİSİN ADLİYEYE KURDUĞU KAMERA KALDIRILDI
Edirne'de oy sandıklarının  getirildiği adliye binasının girişine Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kamera konuldu. Polisler, sandık başkanlarını tek tek adlarını söyleyerek içeriye alması üzerine CHP'li seçim kurulu üyesi avukat Engin Yağcılar, itiraz etti. Yağcıların itirazı üzerine Edirne İl Seçim Kurulu Başkanı Sibel Kurtoğlu, kayıtlarında silinerek kameranın kaldırılması talimatını verdi. Kısa süreli gerilimin yaşanmasının ardından kameralar kaldırılarak kayıtlar silinmek üzere Engin Yağcılar’a teslim edildi.
Polis kamera uygulamasının kaldırılması için seçim kuruluna itiraz ettiğini söyleyen Engin Yağcılar, "Memurların burada bir kameraya kaydı alması söz konusuydu, hangi sandığın geldiği tespiti için. Edirne Yüksek Seçim Kurulu Başkanı’na sandık başkanlarının girişini engelleyen bu uygulamanın kaldırılması için itiraz ettim. Sandık üyelerinin de içeri alınmadığı için itiraz ettik. Bu itirazımız sonucunda partililerde içeri alınarak birlikte sandıkları teslim edecekler" dedi.

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