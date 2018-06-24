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Trakya'da seçim (6)

SANDIKLAR SAYILDI, ADLİYEYE GETİRİLİYOR Edirne'de Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem milletvekili seçimlerinin saat 17.00'de tamamlanmasının ardından oyların sayım işlemine geçildi. Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı oy pusulaları...

Trakya'da seçim (6)

SANDIKLAR SAYILDI, ADLİYEYE GETİRİLİYOR
Edirne'de Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem milletvekili seçimlerinin saat 17.00'de tamamlanmasının ardından oyların sayım işlemine geçildi. Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı oy pusulaları ayrı ayrı sayıldıktan sonra tutanaklara bağlandı. Sandık başkanları çuvallara konulan oyları ve zarfları güvenlik ekiplerinin eşliğinde Edirne Adliyesi'ne getirdi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü'nce İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu adliye girişinde kameralı sistem kurularak oyları getiren sandık başkanları kayıt altına alındı.

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