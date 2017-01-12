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Trakya'da kar, yerini buzlanmaya bıraktı (4)

EDİRN'DE OKULLAR YARIAN TATİL Edirne Valiliği, yoğun kar yağışının ardından eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol...

Trakya'da kar, yerini buzlanmaya bıraktı (4)

EDİRN'DE OKULLAR YARIAN TATİL
Edirne Valiliği, yoğun kar yağışının ardından eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve buzlanma nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi-özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında Valilik kararı ile 13.01.2017 Cuma günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelde 13/01/2017 Cuma günü idari izinli sayılacaktır" denildi.
Edirne Valiliği, kar yağışının başladığı geçen cuma gününden bu yana eğitim ve öğretimi 5 gün süreyle tatil etmiş olurken, 213 köyden kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 22 köyde çalışmaların sürdüğü belirtildi. Edirne Sağlık Müdürlüğü ise medikal kurtarma araçları, kar paletli ambulans ve UMKE gönüllüleri ile 17 hastanın sevki sağlanırken, 5 diyaliz hastasının diyaliz merkezlerine nakledildi.

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