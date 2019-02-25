Trakya'da kar ve soğuk etkisini sürdürüyor

TRAKYA'da kar yağışı ve soğuk hava bugün de etkisini sürdürdü. Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu Edirne beyaza bürünürken, Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı ve soğuk hava Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde etkisini bugün de sürdürdü. Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu Edirne'de sabaha karşı başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken belediye ve karayolları ekipleri yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Kar yağışının öğlen saatlerine kadar devam edeceğini belirten meteoroloji yetkilileri, yarından itibaren hava sıcaklığının da 10 derecelerin üzerine çıkacağını söyledi.KEŞAN'DA KAR YAĞIŞI SÜRÜYOREdirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Keşan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, trafikte sürücüler zor anlar yaşıyor. İlçede ve şehirlerarası yollarda ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.KIRKLARELİ'NİN 2 İLÇESİNDE OKULLAR TATİLKırklareli'de 4 gündür etkili olan kar yağışı, Kofçaz ve Demirköy, Vize ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 30 santimi aştığı 2 ilçede okullar bugün tatil edildi. Kırklareli'de kar yağışı nedeniyle 27 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.Tekirdağ'ın Saray ve Malkara ilçelerinde de etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimi bulduğu Saray ilçesinde maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Malkara ilçesinde ise ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Ekipler, karayollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.FOTOĞRAFLI



