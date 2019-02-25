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Trakya'da kar ve soğuk etkisini sürdürüyor (2)

TEKİRDAĞ'DA KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI Yüksek kesimlerde kar yağışının sürdüğü Tekirdağ kent merkezinde ise yağış etkisini kaybetti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve AFAD ekiplerinin, ana arterler ile Tekirdağ-Hayrabolu...

Trakya'da kar ve soğuk etkisini sürdürüyor (2)

TEKİRDAĞ'DA KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI
Yüksek kesimlerde kar yağışının sürdüğü Tekirdağ kent merkezinde ise yağış etkisini kaybetti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve AFAD ekiplerinin, ana arterler ile Tekirdağ-Hayrabolu ve Tekirdağ-Malkara yolunda tuzlama ve kar küreme çalışması devam ediyor. Şehir merkezi ve ilçelerde kapalı yol bulunmayan kentte, trafikte aksamalar yaşanırken zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geliyor.
Saatteki hızı 40-50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında bekletiliyor. Hava sıcaklığının eksi 1 derece ölçüldüğü kentte, soğuk ve yağışlı havanın çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, ()

FOTOĞRAFLI

 

 

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