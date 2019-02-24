Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çatalca'da fırtına bir caminin minaresinin külahını yıktı
Fırtına bir caminin minaresinin külahını...
Yağış nedeniyle uçak sağa kaydı sefer iptal oldu
Yağış nedeniyle uçak sağa kaydı...
Mansur Yavaş: Bütün anketlerde öndeyiz
Mansur Yavaş: Bütün anketlerde öndeyiz
Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar
Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar...

Trakya'da hafif kar yağışı ve soğuk etkili

Ali Can ZERAY- Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY/EDİRNE, TEKIRDAG,()-BALKANLAR üzerinden gelen ve dün Trakya'yı etkisi altına alan kar yağışı ve şiddetli tipi, bugün yerini soğuk hava ve hafif kar yağışına bıraktı. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli...

Trakya'da hafif kar yağışı ve soğuk etkili

Ali Can ZERAY- Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY/EDİRNE, TEKIRDAG,()-BALKANLAR üzerinden gelen ve dün Trakya'yı etkisi altına alan kar yağışı ve şiddetli tipi, bugün yerini soğuk hava ve hafif kar yağışına bıraktı.
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli ile ilçelerini dün etkisi altına alan kar yağışı ve şiddetli tipi bugün yerini Tekirdağ ve ilçelerinde hafif kar yağışı ile soğuk havaya bıraktı. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde eksi 1 ile eksi 3 derece arasındaki soğuk hava etkili oldu. Bugün Tekirdağ'ın Çorlu, Saray ve Malkara ilçelerinde hafif kar yağışı yaşanıyor. Dün kar ve tipinin etkili olduğu Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesi karayolunda kar temizleme çalışmaları sürüyor. Saray'da kar yağışının keyfini ise çocuklar çıkardı. Çocuklar, kar topu oynarken, zaman zaman büyüklerin de onlara eşlik ettiği görüldü.
ÇORLU'DA EĞİTİM UÇULARI İPTAL
Tekirdağ'ın Çorlu Havalimanı'nda dün eğitim uçuşlarının iptal edilmesinin ardından olumsuz hava şartları nedeniyle bugün de uçuşlar iptal oldu. Gece boyunca pistin açık kalması için buzlanmaya karşı tuzlama solüsyon çalışması yapılan havalimanında, normal uçak seferleri ise aksamadı.
Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi ilçesinde ise fırtına nedeniyle balıkçılar bugün de denize açılamadı.
Zaman zaman hafif kar yağışının yaşandığı Edirne'ye ise soğuk hava hakim oldu. Gündüz eksi 1 derece olan  hava sıcaklığının gece 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Kentte hava sıcaklığı hafta başından itibaren 10 derecelerin üzerine çıkarken, kar yağışı beklenmiyor.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328