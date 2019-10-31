Trakya'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı (3)

KEŞAN'DA FENER ALAYI VE KONSER

Edirne'nin Keşan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yürüyüşü ve Gencer Savaş Bandosu konseri düzenlendi. Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi, Trakya Üniversitesi ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşü, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü önünde başladı. Yürüyüşe katılan yaklaşık binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla Keşan Belediye Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından halk konseri düzenlendi. Keşanlıların yoğun ilgi gösterdiği konserde, Gencer Savaş Bandosu sahne aldı. Konsere katılanlar Gencer Savaş Bandosu'nun çaldığı pop şarkıları ve oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlendi. Konser sonunda Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Gencer Savaş'a çiçek takdim ederek, kendisi ve ekibine teşekkür etti.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), ()-