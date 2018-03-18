Trakya'da Çanakkale şehitleri anıldı

Engin ÖZMEN- Ruhan YALÇIN/EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ, () - EDİRNE, Tekirdağ ve Kırklareli'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Şehitlik ziyaretlerinde, şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Edirne’deki törenler, Çanakkale Şehitliği'nden sonra Türkiye'nin ikinci büyük şehitliği olan Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde yapıldı. Anma törenine Edirne Valisi Günay Özdemir, AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, CHP'li milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ile Erdin Bircan, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, rütbeli askerler, şehit yakınları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Anıta çelenk konulması sonrası askerler tarafından saygı atışı yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua okundu. Vali Özdemir ve beraberindekiler, daha sonra ellerindeki karanfilleri şehit mezarlarına bıraktı. Törenlere katılan şehit aileleri, şehitlerin adlarının yazılı olduğu bölümleri gezerek, gözyaşı döktü. Anma törenleri, Halk Eğitim Merkezi’ndeki programla devam etti.

TEKİRDAĞ'DA 18 MART TÖRENİ

Tekirdağ’daki törenler ise Murat Caddesi’nde bulunan Şehitler Abidesi’nde düzenlendi. Törene Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ile çok sayıda şehit yakını katıldı. Törende Şehitler Abidesi’ne çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı. Tekirdağ Valisi Ceylan, şehitlik özel defterini imzaladı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Eşkinat ise Çanakkale’de on binlerce şehit verildiğini hatırlatarak, "Bugün bizler, vatan topraklarımızı ve bağımsızlığımızı korumak adına başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere 7’den 70’e verilen bu şanlı mücadelenin gururunu taşıyoruz. Vatanı için gövdesini siper etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimiz asla unutulmayacak. Ruhları şad olsun" dedi.

KIRKLARELİ ŞEHİTLİĞİ'NDE TÖREN

Kırklareli'nde de Çanakkale şehitleri için Kırklareli Şehitliği'nde tören yapıldı. Törene Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Cihan Uzun, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tören mangasınca saygı atışı yapıldı. Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri tarafından anıta çelenk konuldu. Yapılan konuşmalar sonrası Vali Çiftçi, şehitlik defterini imzalayıp, beraberindeki protokol üyeleriyle şehitliğe çiçek bıraktı.

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