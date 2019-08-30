Trakya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Ali Can ZERAY- Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN- Olgay GÜLER/EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ, ()- EDİRNE,Tekirdağ ve Kırklareli'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Programa Vali Ekrem Canalp, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, Belediye Başkanı Recep Gürkan, siyasi parti temsilcileri ve halk katıldı. Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından Vali Canalp, makamında tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı Talatpaşa Caddesi'nde kurulan tören alanında devam edildi. Burada Vali Canalp, Tuğgeneral Güngör ve Güngör, tören aracıyla halkı selamlayıp bayramlarını kutladı.

Törende konuşan Yüzbaşı Güven Türker, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız büyük zaferin 97'nci yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 97 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanılmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kast eden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir" dedi.

Tören alanına çok sayıda kişi, çocuklarıyla ellerinde Türk bayraklarıyla katılırken, bazıları da törene Atatürk'ün resimlerinin bulunduğu tişörtlerle giyerek geldi.

Edirne'deki törenlerde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterlerine yeni katılan Türk yapımı SİHA ve askeri arazi motosikletleri tören alanından geçti. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesine katılan Türk yapımı SİHA ile 3 askeri arazi motosikletleri gösteri alanından geçerek halka gösterildi. Halkın coşkuyla karşıladığı geçişler askerlerin ve tankların geçişleriyle son buldu.

TEKİRDAĞ'DAKİ KUTLAMALAR

Tekirdağ'da Zafer Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Vali Aziz Yıldırım, 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AK Parti Milletvekili Mustafa Yel, CHP milletvekilleri Candan Yüceer, İlhami Özcan Aygun ile halk katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Valilik makamındaki tebriklerin kabulünün ardından törenler, daha sonra Sahil Atatürk Bulvar'ındaki askerler birlikler ve öğrencilerin resmi geçidiyle sona erdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki kutlamalar Kaymakam Cafer Sarılı, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Kayhan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla yapıldı. Kaymakamlık makamında tebrikleri kabulün ardından Atatürk Meydanı'ndaki törenlere geçildi. Meydanda bayramı izlemeye gelenlere Çorlu Belediyesi'nce Türk bayrağı dağıtımı yapıldı. Kutlamalarda askeri geçit töreni, folklor gösterileri yapılırken, şiirler okundu.

Kırklareli'deki kutlamalar Vali Osman Bilgin, 55'nci Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Rüştü Topu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askeri birliklerin tören geçidi yapıldı, halk oyunları ekipleri gösteriler sundu. Vali Bilgin, makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından İl Özel İdaresi Fuar Salon'unda resepsiyon düzenlendi.