Son Dakika
Trakya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu(2)
ÇANAKKALE'DEKİ ASKERLERİN KIYAFETİ İLE KOŞTU Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen Zafer Koşusu'nun bu yıl 6'ncısı gerçekleştirildi. Çavuşköy Ormanı'nda 8 ve 13 kilometrelik parkurlarda,...
GENEL 30.08.2019, 14:37
ÇANAKKALE'DEKİ ASKERLERİN KIYAFETİ İLE KOŞTU
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen Zafer Koşusu'nun bu yıl 6'ncısı gerçekleştirildi. Çavuşköy Ormanı'nda 8 ve 13 kilometrelik parkurlarda, çeşitli kategorilerde yapılan koşulara yaklaşık 400 sporcu katıldı. Yarışmalarda derece alan sporculara çeşitli hediyeler verildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden gelen Kerem Özpınar(32), koşuya, Çanakkale Savaşı'ndaki askeri üniformayı giyip, elinde Türk bayrağı taşıyarak katıldı. Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Özpınar, "Zafer Koşusu'nda, Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden şehitlerimizin ruhunu yaşatmak için bu kıyafet ile koştum" dedi.
27°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
|İmsak
|04:50
|Güneş
|06:21
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:52
|Akşam
|19:49
|Yatsı
|21:14
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0