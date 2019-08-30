Trakya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu(2)

ÇANAKKALE'DEKİ ASKERLERİN KIYAFETİ İLE KOŞTU

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen Zafer Koşusu'nun bu yıl 6'ncısı gerçekleştirildi. Çavuşköy Ormanı'nda 8 ve 13 kilometrelik parkurlarda, çeşitli kategorilerde yapılan koşulara yaklaşık 400 sporcu katıldı. Yarışmalarda derece alan sporculara çeşitli hediyeler verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden gelen Kerem Özpınar(32), koşuya, Çanakkale Savaşı'ndaki askeri üniformayı giyip, elinde Türk bayrağı taşıyarak katıldı. Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Özpınar, "Zafer Koşusu'nda, Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden şehitlerimizin ruhunu yaşatmak için bu kıyafet ile koştum" dedi.