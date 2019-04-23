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Trakya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı (2)

ANNE VE BABALAR ÇOCUKLARINA GÖSTERİ YAPTI Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Nene Hatun Anaokulu'nda ise anne ve babaları çocukları için gösteri yaptı. 170 öğrencisi bulunan okulda...

Trakya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı (2)

ANNE VE BABALAR ÇOCUKLARINA GÖSTERİ YAPTI
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Nene Hatun Anaokulu'nda ise anne ve babaları çocukları için gösteri yaptı. 170 öğrencisi bulunan okulda 120 veli gösteri yaparak, çocuklarına şarkıları söyleyip şiirler okudu. Minikler anne ve babalarının gösterisini ilgiyle izledi. Öğretmen Güzide Delibaş, "10 gündür çocuklara iyi bir bayram yaşatmak için anne ve babalarla gösteriye hazırlandık. 120 velimiz bu gösteriye katıldı. Bayramlarında, çocukların güldüren değil, gülen olmasını istedik" dedi. 
Gösteriye katılan velilerden Gülden Aksan, "Çocuklarımız çok mutlu. Onlar için çok değişik bir şey oldu. Bizler de çok mutlu olduk" dedi.
MİNİK MEHTERANLAR İLGİ GÖRDÜ
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bayram, ilçe stadyumunda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Halk oyunları ekibinin yanı sıra Emine Penbeten Adal Anaokulu öğrencilerinin mehter gösterisi ayakta alkışlandı. Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ise Bulgaristan'dan gelen çocukların gösterileriyle, bayram coşku içinde kutlandı.

Mehmet YİRUN-Onur KAYA/ÇORLU(Tekirdağ),()
FOTOĞRAFLI

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