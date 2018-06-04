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Traktörünün atında kalan çiftçi öldü

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, iddiaya göre el frenini çekmeden indiği traktörünün, meyilli arazide sürücüsüz olarak geri hareket etmesi sonucu altında kalan Recep Zile (70), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ödemiş'in...

Traktörünün atında kalan çiftçi öldü
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, iddiaya göre el frenini çekmeden indiği traktörünün, meyilli arazide sürücüsüz olarak geri hareket etmesi sonucu altında kalan Recep Zile (70), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ödemiş'in Bozdağ Mahallesi'nde çiftçilik yapan Recep Zile, dün saat 20.00 sıralarında tarlasında ilaçlama yaptıktan sonra Ovacık mevkiindeki evine döndü. Zile, traktörünü evin önüne park edip, indi. Zile'nin iddiaya göre, el frenini çekmeyi unuttuğu traktörü, hafif meyilli arazide sürücüsüz olarak geri gitmeye başladı. Bu sırada durumdan habersiz traktörün arkasından geçmeye çalışan Zile, altında kalarak yaralandı. Yakınları durumu, jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Zile, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Zile, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Zile'nin cesedi, savcının hastane morgundaki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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