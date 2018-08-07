Traktörlerle yol kesip, havalimanı genişletme çalışmasına izin vermediler

ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesine bağlı 200 hane, bin 700 nüfuslu Çiftlik köyü halkı, havalimanının genişletme çalışmasına izin vermedi. Traktörlerle yol kesip, çalışmalara engel olan köylüler, köylerinin açık cezaevine dönüşmesine izin vermeyeceklerini söyledi.Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta, bir tarafına Teknik Üniversitesi, bir tarafına askeri ve sivil havalimanı, bir tarafına da şehirlerarası otobüs terminali yapılan Çiftlik köyü sakinleri, sivil havalimanının genişletilmek istenmesine tepki gösterdi. Köyden traktörlerine binerek yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bölgeye giden köy halkı, çalışmalara izin vermedi. Traktörleriyle yol kesip, kamyonların getirdiği toprağı dökmesine izin vermeyen köylüler, "Ölümüzü çiğnemeden buradan geçemezsiniz. Köyümüzün açık cezaevine dönmesine izin vermeyeceğiz" diyerek çalışmaları durdurdu. Köylünün tepkisi üzerine müteahhit ve çalışanlar kamyonları ile birilikte bölgeden uzaklaştı.MUHTARDAN TEPKİGece-gündüz demeden bölgede nöbet tutarak yapılan çalışmalara izin vermeyeceklerini vurgulayan Çiftlik Köyü Muhtarı Özcan Örs, şunları söyledi:"2014 yılında muhtar seçilirken, 2009 yılında Tarım İl Müdürlüğü Mera Komisyonu, hayvanlarımızın otladığı 370 dönüm mera alanını hazine arazisi yapmış. Bundan kısa bir süre sonra da bu yer, devlet havalimanına verilmiş. Bu alan, bizim can damarımız. Buradan hem arazilerimize gidiyoruz, hem de köyün büyükbaş hayvanlarını götürüyoruz. Başka bir yerden araziye gitme ve hayvanlarımızı götürme şansımız yok. Havalimanı için pist yapılacaksa, köyümün içinden bile yer veririm. Ama burayı bedavaya aldıkları için havalimanı arazisine katıp, çevresini de tel örgü çekecekler. İşte o gün bizim öldüğümüz gündür. Ölmemek için çalışmaları durdurduk. Gerekirse gece-gündüz bekleyeceğiz. Çalışmaya izin vermiyoruz. Mera komisyonundakilere sesleniyorum. 'Allah korkunuz yok mu? Komisyona girerken, merayı hazine arazisine çevirirken haritaya bakmadınız mı? Burası hayvan otlağı ve arazı yolu var. 200 hanelik bir köyün kaderi ile nasıl oynarsınız? Hayvancılığa destek veriyoruz diyenler, hayvancılığı ve köylüyü bitiriyor. Mera Komisyonu, merayı Milli Emlak'a, Milli Emlak da havaalanına vermiş. Ama biz çalışmalara izin vermeyeceğiz. Burası birinci sınıf meradır. Bize merayı ancak Cumhurbaşkanı bozabilir diyorlar. Peki, mera komisyonu bunu nasıl yaptı. Bu köyün gelir kaynağı hayvancılık ve tarım, 800 seçmeni ve Erzurum'un en büyük köyü. Dört bir tarafımız kuşatılmış. Köyden tek çıkış noktamız burası. Burayı kapattırmayacağız."

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