Traktörle tehlikeli yolculuk

Yaşar ANTER/İZMİR, () - İZMİR'de bir traktöre binen 8 kişinin yaptığı yolculuk, kazalardan hala ders alınmadığını gösterdi.

İzmir'in Aliağa ve Menemen ilçeleri arasında sürücü ile birlikte toplam 8 kişinin, karayolunda traktör üstünde yaptığı yolculuk korkuttu. Yolun sol şeridinde 1 süre seyreden traktör sürücüsü, 'U dönüşü yapılmaz' işaretini görmesine rağmen, kuralları hiçe sayıp karşı yönden gelenleri de tehlikeye düşürecek şekilde dönüşünü gerçekleştirdi. Onca ölümlü kazaya rağmen hala ders alınmadığı görüldü.

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